ua ru
Пн, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рятувальники показали, як зараз виглядає будинок у Дніпрі після ракетного удару

Новость на русском →
Дніпро, Понеділок 16 січня 2023 10:13
Рятувальники показали, як зараз виглядає будинок у Дніпрі після ракетного удару Фото: будинок у Дніпрі після ракетного удару (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Українські рятівники показали, як зараз виглядає будинок, в який у суботу, 14 січня, поцілила російська ракета, зруйнувавши частину дома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Що відомо про ракетний удар по Дніпру 14 січня

Російські окупанти під час масового обстрілу території України поцілили в житловий будинок у Дніпрі, і кількість поранених за перші години перевалила за півсотні людей.

Внаслідок російського обстрілу у дніпровському будинку було зруйновано 72 квартири, за попередніми даними там могло жити до 200 людей.

15 січня стало відомо про 25 загиблих. Понад 70 людей поранено. З них понад 40 госпіталізовано, частину у тяжкому та вкрай тяжкому стані. Серед загиблих та травмованих є діти. Також з-під завалів вдалося врятувати жінку.

16 січня у Дніпрі продовжують розбирати завали після обстрілу 14 січня. Наразі відомо вже про 35 загиблих. Рятувальники продовжують роботи з розбору завалів та пошуку громадян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Обстріл Днипро
NEWS
Столтенберг анонсував додаткові поставки важкого озброєння Україні
Столтенберг анонсував додаткові поставки важкого озброєння Україні
DAILY
Зброя, яка змінить війну. Що Захід може надати Україні для перемоги над РФ
Юлія Акимовакоресподент Зброя, яка змінить війну. Що Захід може надати Україні для перемоги над РФ