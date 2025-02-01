Макс Барських зізнався, чому роками не наважується на серйозні стосунки
Макс Барських, який раніше висловлювався про свої творчі плани, цього разу прокоментував тему особистого життя. Артист говорить про справи сердечні вкрай рідко, але нарешті сказав, чому роками не починає серйозних стосунків.
На це питання він наважився відповісти в інтерв'ю Раміні Есхакзай, і РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.
Що Макс Барських каже про особисте життя
Співак не приховує, що його останні серйозні стосунки закінчилися 6-7 років тому. Тоді він розстався з обраницею, оскільки зосередився на роботі - і продовжував працювати всі ці роки. Барських пояснив, чому нині йому важко побудувати стосунки.
"Складно знайти другу половинку. Перш за все - це мій режим. Графік роботи не дозволяє мені бути в одному місці. Складно побудувати щось дійсно серйозне і довгострокове. Коли ти на відстані, цей зв'язок з часом втрачається. Востаннє довготривалі стосунки були, здається, років 6-7 тому. Коли відбувся перший великий успіх, у 2014-2016 роках, я майже цілодобово працював", - поділився подробицями він.
Макс Барських (скриншот)
Втім, Микола Бортник (справжнє ім'я артиста) не приховує, що наразі йому подобається його режим і ритм життя. Що ж до натхнення для написання романтичних пісень, то зірка зізнається: він може черпати його з короткочасних романів або ж брати для прикладу чужі історії кохання.
"Було складно… Не те щоб побудувати з кимось стосунки, а просто знайти час для себе. Я працював на повну, і в такому темпі працював майже до 2022 року. Коли почалася повномасштабна війна, все життя змінилося повністю. Але мені подобається, як виглядає моє життя зараз і мій графік", - каже музикант.
"Мені здається, я перетворився на якусь амебу, яка просто пливе за течією. Це ніби майже штиль, але іноді бувають якісь проблиски, які дарують мені натхнення. Тому я навчився не лише залежати від свого емоційного стану і своїх історій. Ти починаєш шукати інші історії, дивитися глибше - не просто писати про стосунки та кохання, а про щось, що може доторкнутися до сердець людей", - додає він.
Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)
До слова, 34-річний виконавець родом із Херсона. Його прихильникам лише залишається здогадуватися щодо деталей особистого життя. У мережі нерідко пліткують про його ймовірні стосунки з блогерками чи моделями.
Утім, доказів, які б підтверджували ці твердження, не знаходять. А тепер Макс і сам вирішив остаточно дати зрозуміти фанам, що наразі його серце вільне.
Раніше Барських чесно відповів, чи зраджувала йому кохана людина.
Також Барських розповідав про допомогу жінкам, що повернулися з полону.