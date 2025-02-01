Макс Барських зізнався, чому роками не наважується на серйозні стосунки

Макс Барських, який раніше висловлювався про свої творчі плани , цього разу прокоментував тему особистого життя. Артист говорить про справи сердечні вкрай рідко, але нарешті сказав, чому роками не починає серйозних стосунків.

На це питання він наважився відповісти в інтерв'ю Раміні Есхакзай, і РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.

Що Макс Барських каже про особисте життя

Співак не приховує, що його останні серйозні стосунки закінчилися 6-7 років тому. Тоді він розстався з обраницею, оскільки зосередився на роботі - і продовжував працювати всі ці роки. Барських пояснив, чому нині йому важко побудувати стосунки.

"Складно знайти другу половинку. Перш за все - це мій режим. Графік роботи не дозволяє мені бути в одному місці. Складно побудувати щось дійсно серйозне і довгострокове. Коли ти на відстані, цей зв'язок з часом втрачається. Востаннє довготривалі стосунки були, здається, років 6-7 тому. Коли відбувся перший великий успіх, у 2014-2016 роках, я майже цілодобово працював", - поділився подробицями він.

Макс Барських (скриншот)

Втім, Микола Бортник (справжнє ім'я артиста) не приховує, що наразі йому подобається його режим і ритм життя. Що ж до натхнення для написання романтичних пісень, то зірка зізнається: він може черпати його з короткочасних романів або ж брати для прикладу чужі історії кохання.

"Було складно… Не те щоб побудувати з кимось стосунки, а просто знайти час для себе. Я працював на повну, і в такому темпі працював майже до 2022 року. Коли почалася повномасштабна війна, все життя змінилося повністю. Але мені подобається, як виглядає моє життя зараз і мій графік", - каже музикант.

"Мені здається, я перетворився на якусь амебу, яка просто пливе за течією. Це ніби майже штиль, але іноді бувають якісь проблиски, які дарують мені натхнення. Тому я навчився не лише залежати від свого емоційного стану і своїх історій. Ти починаєш шукати інші історії, дивитися глибше - не просто писати про стосунки та кохання, а про щось, що може доторкнутися до сердець людей", - додає він.

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

До слова, 34-річний виконавець родом із Херсона. Його прихильникам лише залишається здогадуватися щодо деталей особистого життя. У мережі нерідко пліткують про його ймовірні стосунки з блогерками чи моделями.

Утім, доказів, які б підтверджували ці твердження, не знаходять. А тепер Макс і сам вирішив остаточно дати зрозуміти фанам, що наразі його серце вільне.