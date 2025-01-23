Барських відповів, чому не збирається давати концерти найближчим часом: "Найголовніша трансформація"

Макс Барських, який раніше коментував тему зрад у стосунках , цього разу висловився щодо своєї концертної діяльності. Зокрема, він пояснив, чому найближчим часом фани не зможуть потрапити на його виступи.

Про це артист розповів в програмі "ЖВЛ" , і РБК-Україна (проєкт Styler) пише детальніше, що відомо.

Що каже Барських

Виконавець не планує в найближчому майбутньому давати виступи, оскільки хоче зосередитися на створенні нових пісень та випуску нового альбому. До платівки, за його словами, увійдуть англомовні треки. Через роботу над свіжими композиціями Макс навіть частково зник з інфопростору.

"Сподіваюся розширити горизонт. Працюю над новим англомовним альбомом, початок якого ви зможете почути вже навесні. Над ним я працював дуже давно, ще до війни, але потім поставив його на паузу і зайнявся українськими піснями. І зараз я нарешті повертаюся до цієї роботи, і там буде багато сюрпризів", - пояснив він.

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

Окрім того, Барських додав, що у період повномасштабної війни в Україні з ним трапилися трансформаційні зміни. І це змінило його ставлення до деяких речей.

"Відбулося багато змін у собі. Почав цінувати маленькі моменти: сім'ю, друзів, людей навколо. Я думаю, що це найбільша трансформація. Я також почав більше вірити в себе", - говорить знаменитість.

Що ще відомо про Макса Барських

Макс Барських родом з Херсона. 34-річний артист дебютував як співак під час участі у шоу "Фабрика зірок-2". У минулому він будував кар'єру в РФ, як це робили багато інших представників нашої сцени. Проте після початку повномасштабної російської агресії Барських остаточно прийняв рішення відмовитися від будь-якої співпраці з країною-агресором і повністю заявив про свою підтримку України.

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

Музикант гастролював Росією, а у лютому 2022 року він скасував усі виступи у країні-терористці. Також зірка заявив, що не повертатиме кошти росіянам, які вже встигли купити квитки на його концерти, й повідомив, що з 11-го березня 2022 року він офіційно забороняє використання своєї музики на території РФ.