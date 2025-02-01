Макс Барских признался, почему годами не решается на серьезные отношения

Макс Барских, который ранее высказывался о своих творческих планах , на этот раз прокомментировал тему личной жизни. Артист говорит о делах сердечных крайне редко, но наконец сказал, почему годами не заводит серьезных отношений.

На этот вопрос он решился ответить в интервью Рамине Эсхакзай, и РБК-Украина (проект Styler) пишет об этом детальнее.

Что Макс Барских говорит о личной жизни

Певец не скрывает, что его последние серьезные отношения закончились 6-7 лет назад. Тогда он расстался с избранницей, поскольку сосредоточился на работе - и продолжал работать все эти годы. Барских объяснил, почему сейчас ему трудно построить отношения.

"Сложно найти вторую половинку. Прежде всего - это мой режим. График работы не позволяет мне быть в одном месте. Сложно построить что-то действительно серьезное и долгосрочное. Когда ты на расстоянии, эта связь со временем теряется. Последний раз долговременные отношения были, кажется, лет 6-7 назад. Когда произошел первый большой успех, в 2014-2016 годах, я почти круглосуточно работал", - поделился подробностями он.

Макс Барских (скриншот)

Впрочем, Николай Бортник (настоящее имя артиста) не скрывает, что сейчас ему нравится его режим и ритм жизни. Что касается вдохновения для написания романтических песен, то звезда признается: он может черпать его из кратковременных романов или брать для примера чужие истории любви.

"Было сложно... Не то чтобы построить с кем-то отношения, а просто найти время для себя. Я работал на полную, и в таком темпе работал почти до 2022 года. Когда началась полномасштабная война, вся жизнь изменилась полностью. Но мне нравится, как выглядит моя жизнь сейчас и мой график", - говорит музыкант.

"Мне кажется, я превратился в какую-то амебу, которая просто плывет по течению. Это как будто почти штиль, но иногда бывают какие-то проблески, которые дарят мне вдохновение. Поэтому я научился не только зависеть от своего эмоционального состояния и своих историй. Ты начинаешь искать другие истории, смотреть глубже - не просто писать об отношениях и любви, а о чем-то, что может прикоснуться к сердцам людей", - добавляет он.

Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

К слову, 34-летний исполнитель родом из Херсона. Его поклонникам лишь остается догадываться относительно деталей личной жизни. В сети нередко сплетничают о его вероятных отношениях с блогершами или моделями.

Впрочем, доказательств, подтверждающих эти утверждения, не находят. А теперь Макс и сам решил окончательно дать понять фанам, что сейчас его сердце свободно.