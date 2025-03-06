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"Це хіт": Надя Дорофєєва запалила у новому кліпі з особливим сенсом (відео)

Четвер 06 березня 2025 16:20
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"Це хіт": Надя Дорофєєва запалила у новому кліпі з особливим сенсом (відео) Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Надя Дорофєєва запрем'єрила нову пісню та кліп. Трек "Додайте світла" вразив фанів, йому пророкують неабиякий успіх.

Яким вийшов новий кліп Дорофєєвої, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал співачки.

"Кажуть, що в кінці тунелю завжди є світло. Але бувають моменти, коли ти йдеш, йдеш, а його не видно… Може, ми самі маємо запалити його? Але що робити, коли сил майже немає? Додайте світла!" - йдеться в описі до нового відео.

В кліпі Надя приміряла декілька образів. Вона з'явилася у кадрі в ефектній міні-спідниці, яку доповнила спортивним "верхом" та синіми високими чобітками.
&quot;Це хіт&quot;: Надя Дорофєєва запалила у новому кліпі з особливим сенсом (відео)Надя Дорофєєва (скріншот)

Також вона показалася у зеленому "луці" - коротенькій спідниці та футболці з відкритим животиком.
&quot;Це хіт&quot;: Надя Дорофєєва запалила у новому кліпі з особливим сенсом (відео)Дорофєєва у кліпі (скріншот)

В кліпі співачка зіграла дві ролі. Спочатку вона - лучниця, яка готується до пострілу.
&quot;Це хіт&quot;: Надя Дорофєєва запалила у новому кліпі з особливим сенсом (відео)Дорофєєва вразила новим образом (скріншот)

А потім вона ж взяла на себе цей "удар". В кліпі було показано, що стріли її ранили.
&quot;Це хіт&quot;: Надя Дорофєєва запалила у новому кліпі з особливим сенсом (відео)Кадр з кліпу Дорофєєвої (скріншот)

Текст пісні, який Надя писала разом зі своїм чоловіком Михайлом Кацуріним, а ще з Іваном Клименком, вийшов неординарним. В ньому співачка "стрибає" з української мови на англійську.

"Maybe in love я
А maybe - і ні
Я йду на посадку
Дай сигнальні вогні
Може це пастка
А може магніт
Я наче монетка
В фонтані на дні
Baby I’m in trouble
Додайте світла в цей тунель
Я заблукала в темряві
Під тиском падаючих стель
Складно казати се ля ві
Додайте світла в цей тунель
Я заблукала в темряві
Під тиском падаючих стель
Складно казати се ля ві
Все по колу - double trouble
Заховалися в свій bubble".

Кліп швидко "завірусився" та вже збирає лайки й перегляди. В коментарях юзери пишуть:

  • "Як завжди - стиль, душа та потужний меседж! "Додайте світла" - це не просто пісня, а заклик робити світ добрішим! Дякую за натхнення!"
  • "Ще один шедевр, який так само описує переживання всіх нас! Браво"
  • "Це хіт! Дуже класно"
  • "Це просто неймовірно, тепер буду слухати 24/7"
  • "Ця пісня описує стан, у якому ми всі знаходимося. Вона передає відчуття, коли темрява оточує нас, а виходу не видно. Коли тиск з усіх сторін стає нестерпним. Але всередині кожного з нас є сила, яка допомагає не зламатися"
  • "Неймовірно крута пісня! Чудовий кліп та запальна музика! Надія, ти створила магію, кожне слово, кожна нота до мурах. Браво!".

"Ми навіть уявити не могли, наскільки вона буде актуальною саме зараз", - розповіла Дорофєєва про пісню.

До речі, обранець Наді романтично підтримав її в Instagram. Кацурін завжди коментує дописи дружини, а цього разу він публічно зізнався їй в коханні.

"Люблю цей трек. Люблю цю артистку", - написав Міша.

Кацурін та Дорофєєва разом вже декілька років. Спочатку вони приховували стосунки, після розлучення з Володимиром Дантесом Надя хотіла, аби до її особистого життя було прикуто менше уваги.

У 2023 році Кацурін та Дорофєєва одружилися, але церемонія була максимально секретною. Інформацію про весілля вони підтвердили лише згодом.

Офіційно! Дорофєєва і Кацурін підтвердили одруження і показали відео з весілляКацурін та Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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