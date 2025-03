"Це хіт": Надя Дорофєєва запалила у новому кліпі з особливим сенсом (відео)

"Кажуть, що в кінці тунелю завжди є світло. Але бувають моменти, коли ти йдеш, йдеш, а його не видно… Може, ми самі маємо запалити його? Але що робити, коли сил майже немає? Додайте світла!" - йдеться в описі до нового відео.

В кліпі Надя приміряла декілька образів. Вона з'явилася у кадрі в ефектній міні-спідниці, яку доповнила спортивним "верхом" та синіми високими чобітками.

Надя Дорофєєва (скріншот)

Також вона показалася у зеленому "луці" - коротенькій спідниці та футболці з відкритим животиком.

Дорофєєва у кліпі (скріншот)

В кліпі співачка зіграла дві ролі. Спочатку вона - лучниця, яка готується до пострілу.

Дорофєєва вразила новим образом (скріншот)

А потім вона ж взяла на себе цей "удар". В кліпі було показано, що стріли її ранили.

Кадр з кліпу Дорофєєвої (скріншот)

Текст пісні, який Надя писала разом зі своїм чоловіком Михайлом Кацуріним, а ще з Іваном Клименком, вийшов неординарним. В ньому співачка "стрибає" з української мови на англійську.

"Maybe in love я

А maybe - і ні

Я йду на посадку

Дай сигнальні вогні

Може це пастка

А може магніт

Я наче монетка

В фонтані на дні

Baby I’m in trouble

Додайте світла в цей тунель

Я заблукала в темряві

Під тиском падаючих стель

Складно казати се ля ві

Додайте світла в цей тунель

Я заблукала в темряві

Під тиском падаючих стель

Складно казати се ля ві

Все по колу - double trouble

Заховалися в свій bubble".

Кліп швидко "завірусився" та вже збирає лайки й перегляди. В коментарях юзери пишуть:

"Як завжди - стиль, душа та потужний меседж! "Додайте світла" - це не просто пісня, а заклик робити світ добрішим! Дякую за натхнення!"

"Ще один шедевр, який так само описує переживання всіх нас! Браво"

"Це хіт! Дуже класно"

"Це просто неймовірно, тепер буду слухати 24/7"

"Ця пісня описує стан, у якому ми всі знаходимося. Вона передає відчуття, коли темрява оточує нас, а виходу не видно. Коли тиск з усіх сторін стає нестерпним. Але всередині кожного з нас є сила, яка допомагає не зламатися"

"Неймовірно крута пісня! Чудовий кліп та запальна музика! Надія, ти створила магію, кожне слово, кожна нота до мурах. Браво!".

"Ми навіть уявити не могли, наскільки вона буде актуальною саме зараз", - розповіла Дорофєєва про пісню.

До речі, обранець Наді романтично підтримав її в Instagram. Кацурін завжди коментує дописи дружини, а цього разу він публічно зізнався їй в коханні.

"Люблю цей трек. Люблю цю артистку", - написав Міша.

Кацурін та Дорофєєва разом вже декілька років. Спочатку вони приховували стосунки, після розлучення з Володимиром Дантесом Надя хотіла, аби до її особистого життя було прикуто менше уваги.

У 2023 році Кацурін та Дорофєєва одружилися, але церемонія була максимально секретною. Інформацію про весілля вони підтвердили лише згодом.

Кацурін та Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Вас може зацікавити