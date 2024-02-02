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Макс Барських розповів про найбільший свій страх

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Макс Барських відверто розповів про свій головний страх на війні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для YouTube-каналу "Говорить Суханов".

Який найбільший страх у Макса Барських

За словами виконавця, у нього вже нема ніяких страхів, однак він боїться позбавити життя людину, і не зможе далі існувати, якщо буде усвідомлювати, що когось вбив.

"Я зараз не зі зброєю. Але я намагаюся допомогти тим, хто взяв до рук зброю", - зазначив Макс.

"Я роблю не так багато, як наші хлопці на фронті. Але все, що можу", - додав співак.

 

Нагадаємо, раніше знаменитість розповідав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ він отримував погрози віл російських політиків і ФСБ.

Все це через його проукраїнську позицію.

Нещодавно ми писали, що відомий ведучий йде служити в ЗСУ.

Також відома українська художниця розповіла про поранення чоловіка на фронті.

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Макс БарськихВійна в Українізвезды шоу-бизнеса