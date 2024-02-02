Макс Барских честно признался, почему он не идет на фронт

Певец Макс Барских честно признался, почему не готов брать оружие в руки и защищать Украину от оккупантов на фронте.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для YouTube-канала "Говорит Суханов".
По словам исполнителя, у него уже нет никаких страхов, однако он боится лишить жизни человека, и не сможет дальше существовать, если будет осознавать, что кого-то убил.
"Я сейчас не с оружием. Но я пытаюсь помочь тем, кто взял в руки оружие", - отметил Макс.
"Я делаю не так много, как наши ребята на фронте. Но все, что могу", - добавил певец.
Напомним, ранее знаменитость рассказывал, что в начале полномасштабного вторжения РФ он получал угрозы от российских политиков и ФСБ.
Все это из-за его проукраинской позиции.
Недавно мы писали, что известный ведущий идет служить в ВСУ.
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