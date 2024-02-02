Відома українська художниця розповіла про поранення чоловіка на фронті: "Три осколки у спині"
Наприкінці листопада минулого року чоловік відомої художниці Євгенії Гапчинської Дмитро отримав серйозне поранення на фронті. Живописиця розповіла, як проходить лікування та відновлення її обранця.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".
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За словами Євгенії, її коханий зараз перебуває в лікарні. Йому зробила декілька операцій і він відновлюється.
Дмитро Гапчинський (фото: instagram.com/e.gapchinska)
"Дмитро зараз поранений перебуває в лікарні. Він отримав поранення ще в листопаді. У нього розірвано міною кість і три осколки в спині", - поділилася художниця.
"Йому зробили вже першу операцію у Харкові. Йому пересадили шкіру з ноги на руку. Зробили ще одну операцію в Києві і робитимуть ще третю", - додала вона.
Також Гапчинська розповіла, що військово-лікарська комісія після реабілітації буде вирішувати, чи продовжить Дмитро захищати Україну від російських окупантів на фронті, чи буде звільнений з військової служби.
"Це буде вирішувати ВЛК. Якщо руку зберуть і вона працюватиме, якщо він буде боєздатним, то далі піде воювати", - сказала живописиця.
Нагадаємо, Дмитро Гапчинський став на захист Батьківщини ще у 2014 році і пройшов АТО.
Після початку великої війни продовжив боронити рідну землю від ворогів.
Він, як і його дружина, є художником і дизайнером.
У перші місяці вторгнення будинок подружжя був пограбований окупантами.
Пара виховує двох дітей: старшу доньку Анастасію та сина Миколу.
Євгенія Гапчинська з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/e.gapchinska)
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