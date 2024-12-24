Без макіяжу та підборів. Осадча замилувала атмосферним різдвяним відео з Горбуновим і дітьми

В описі до відео вона зазначила, що ялинку вони з сім'єю прикрасили ще перед Днем святого Миколая, тобто перед 6 грудня.

"Я майстер вчасних дописів. Прикрашена на Миколая ялинка. А зараз готуємося до Різдва і рахуємо 12 страв", - зазначила Осадча.

На атмосферному відео телеведуча разом із чоловіком збирають ялинку, потім прикрашають її гірляндою та оригінальними ялинковими прикрасами. Активну участь у процесі також бере наймолодша дитина зіркового сімейства - 3-річний Данило. 7-річний Іван теж допомагав братові та батькам.

Для зйомок Осадча не готувалася спеціально: телеведуча постала без макіяжу, яскравих образів і підборів. Як і її чоловік, а також діти - в домашніх футболках і шортах.

Нагадаємо, Юрій Горбунов і Катя Осадча виховують трьох синів: старшого сина Іллю телеведуча народила в шлюбі з нардепом Олегом Поліщуком, а молодших - від Горбунова. Пара тривалий час приховувала свій роман, а одружилася лише на початку 2017 року, за кілька тижнів до появи на світ Івана.

У серпні 2021 року в них народилася друга спільна дитина - Данило.

Нещодавно знаменитість поділилася своїми лайфхаками, як вона все встигає з двома маленькими дітьми.

Також Осадча показалася з дорослим сином, який навчається за кордоном.

Катя Осадча, Юрій Горбунов та їхні діти (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)