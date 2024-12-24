Могилевська поділилася фірмовим рецептом куті на Різдво і розповіла про секретний інгредієнт

Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно відверто відповіла, чи мають її названі доньки зіркову хворобу , напередодні Різдва поділилася своїм рецептом куті.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її нове відео в Instagram .

Рецепт куті від Наталії Могилевської

Вона зазначила, що завжди готує цю різдвяну страву за фірмовим рецептом і має маленький секрет.

Перший і найголовніший етап приготування - необхідно зварити пшеницю. Вона може бути озимою (з м'яких сортів) та ярою (з твердих сортів). Нагадаємо, що пшеницю з твердих сортів необхідно заздалегідь замочити у відфільтрованій воді - найкраще це зробити напередодні ввечері. Але найкраще взяти очищену і шліфовану пшеницю сорту гарнівка.

Співачка зазначила, що вона варить приблизно дві склянки пшениці.

"Це пшениця, її потрібно замочити на кілька годин, щоб вона швидше зварилася і далі відварити. Потім злити зайву воду, і в нас головний інгредієнт готовий. Зверніть увагу, місцями вона вже розварена, і зернятка розкрилися", - зазначила Наталя Могилевська.

Потім у відварену пшеницю вона додала по 1 столовій ложці родзинок, нарізаних горіхів, меду і маку.

"Родзинок можна і більше, але я їх не дуже люблю. Потім нарізані горіхи - теж 1 столову ложку. А потім стільки ж меду. Мак необхідно замочити, щоб він став м'яким", - розповіла Могилевська.

Потім вона зазначила, що має секретний інгредієнт, який додає в кутю - це сіль.

"Для того, щоб вона була складною за смаком, і щоб той смак розкрився, потрібно додати те, що завжди розкриває смак. Це секрет найкращих кулінарів. Трохи солі - одну четверту чайної ложки", - поділилася співачка.

"Сенс куті в тому, щоб там було все найбагатше, найпрекрасніше, що дарує нам природа, що дарує нам земля. Там може бути будь-яка каша, а ще краще робити мікс різних каш. Але я вам скажу, я коли дивилася на ту сіру масу, яка на мене чекала на столах все життя з дитинства, то я просто ту кутю ненавиділа. Я вірила в Бога, молилася, але кутю я з'їсти не могла", - поділилася спогадами артистка.

Які 12 страв готують на Різдво 2024 в Україні

В Україні Різдво Христове вважається одним із головних християнських свят, на яке, як правило, за святковим столом збирається вся родина.

Напередодні свята - у Святвечір - готують 12 пісних страв, як і апостолів у Христа.

Головними стравами вважається кутя - каша із зерен пшениці з різними добавками, та узвар - компот із сухофруктів.

Кутя (ілюстрація: pixabay.com)

Також на різдвяному столі має бути капусняк або борщ. Борщ на Різдво має бути пісним - тобто без м'ясного бульйону. За переказами, червоний борщ символізує кров дітей, убитих у Вифлеємі за наказом Ірода.

Четверта страва, яку слід поставити на стіл, це хліб або пиріг. Наші пращури пекли домашній хліб із часником і горохом, або як його ще називали паляниця. Горох у цій страві символізував багатство, а часник - відганяв злих духів.

П'ята страва на різдвяному столі - це пісні голубці, наприклад, із гречкою та грибами або з рисом та овочами. Голубці - це символ любові Божої та Святого Духа, адже в назві є відсилання до "голуба".

Шоста страва - це гарнір. Це може бути як тушкована картопля з цибулею та морквою, так і вінегрет - салат із відвареної картоплі, моркви, буряка, а також цибулі, зелені та солоних огірків.

Сьома страва на Різдво - соління. Обирайте на свій смак: квашена капуста, мариновані помідори та огірки, перці або навіть баклажани.

Восьма страва - вареники, які вважаються символом достатку. Як правило, на різдвяний стіл подають вареники з картоплею або капустою. Також окремо до вареників можна підсмажити цибулю та шкварки із сала.

Вареники (ілюстрація: pixabay.com)

Дев'ята страва - гриби. Це не тільки ситний, а й корисний продукт. Це можуть бути як мариновані гриби, так і обсмажені з цибулею на вершковому маслі.

Десята страва - риба. Ви можете поставити на святковий стіл і куплене в супермаркеті філе оселедця, так і приготувати самостійно рибні котлети, смажену рибу або заливне з неї.

Одинадцята страва - пісний салат. На сьогодні існує величезна кількість салатів без м'яса, які ви зможете з легкістю приготувати.

Дванадцята страва - десерт. Звісно, можна купити якісь ласощі в магазині, а можна приготувати вдома самостійно. Наприклад, запекти в духовці яблука з медом і горіхами.

Які страви мають бути на столі на Різдво (ілюстрація: pixabay.com)