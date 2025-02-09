Маківник з яблуком: рецепт унікального десерту з маком

Що потрібно для маківника з яблуком

Для того, щоб приготувати пиріг з маком та яблуком, потрібні такі інгредієнти:

макова начинка - 200 г

манка - 75 г

яблука - 2 шт.

яйця - 5 шт.

масло - 100 г

цукор - 200 г

розпушувач - 5 г

сіль - щіпка

Як готувати маківник з яблуком

Для того, щоб приготувати маківник з яблуками, спершу необхідно підготувати макову начинку. Хоча можна придбати готовий продукт, мак можна підготувати самостійно. Для цього потрібно промити зернятка, а потім перекласти в каструлю та залити молоком.

Мак потрібно проварити протягом 5 хвилин на середньому вогні, після чого накрити каструлю кришкою та залишити начинку на 20-30 хвилин. Злийте з маку зайву рідину за допомогою сита, а зернятка перемеліть блендером.

Відокремте білки яєць від жовтків, до жовтків додайте цукор та збийте інгредієнти до світлої маси. Злегка підігріте масло та додайте його до жовтків разом з розпушувачем та манкою, кожного разу перемішуючи суміш.

Додайте до жовтків макову начинку і знову перемішайте масу до однорідності. Почистьте яблука, натріть їх на тертці, відтисніть зайву рідину.



Як готувати маківник з яблуками (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Додайте натерті яблука до макової суміші, ретельно перемішайте інгредієнти. Окремо збийте білки з дрібкою солі до утворення густої білої маси. Поступово додайте білки в тісто, обережно перемішуючи масу силіконовою лопаткою.

Форму для випікання змастіть маслом та застеліть пергаментом. Наповніть форму для випікання маковим тістом та випікайте десерт протягом 1 години за температури 180 градусів. Охолоджений маківник з яблуками можна присипати цукровою пудрою.