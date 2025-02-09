Маковник с яблоком: рецепт уникального десерта с маком

Что нужно для маковника с яблоком

Для того, чтобы приготовить пирог с маком и яблоком, нужны такие ингредиенты:

маковая начинка - 200 г

манка - 75 г

яблоки - 2 шт.

яйца - 5 шт.

масло - 100 г

сахар - 200 г

разрыхлитель - 5 г

соль - щепотка

Как готовить маковник с яблоком

Для того, чтобы приготовить маковник с яблоками, сперва необходимо подготовить маковую начинку. Хотя можно приобрести готовый продукт, мак можно подготовить самостоятельно. Для этого нужно промыть зернышки, а затем переложить в кастрюлю и залить молоком.

Мак нужно проварить в течение 5 минут на среднем огне, после чего накрыть кастрюлю крышкой и оставить начинку на 20-30 минут. Слейте с мака лишнюю жидкость с помощью сита, а зернышки перемелите блендером.

Отделите белки яиц от желтков, к желткам добавьте сахар и взбейте ингредиенты до светлой массы. Слегка подогрейте масло и добавьте его к желткам вместе с разрыхлителем и манкой, каждый раз перемешивая смесь.

Добавьте к желткам маковую начинку и снова перемешайте массу до однородности. Почистьте яблоки, натрите их на терке, отожмите лишнюю жидкость.



Как готовить маковник с яблоками (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Добавьте натертые яблоки к маковой смеси, тщательно перемешайте ингредиенты. Отдельно взбейте белки со щепоткой соли до образования густой белой массы. Постепенно добавляйте белки в тесто, осторожно перемешивая массу силиконовой лопаткой.

Форму для выпекания смажьте маслом и застелите пергаментом. Наполните форму для выпекания маковым тестом и выпекайте десерт в течение 1 часа при температуре 180 градусов. Охлажденный маковник с яблоками можно присыпать сахарной пудрой.