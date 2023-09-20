МакДональдз відкрив новий незвичайний ресторан під Києвом: адреса та графік роботи (фото)
У Вишгороді в Київській області запрацював ще один ресторан мережі МакДональдз. Однак у ньому є одна особливість, яка відрізняє його від решти закладів.
Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіли в прес-службі компанії.
Що відомо про новий "Мак"
Новий заклад розташований на вулиці Набережна, 7-Л. За 2023 рік він став сьомим відкриттям компанії. Його планували відкрити ще до повномасштабного вторгнення, однак безпекова ситуація цьому завадила.
Вишгородський МакДональдз має лише один поверх, проте може вмістити 131 людину в залі та 88 на терасі.
Заклад разом із McDrive працює з 07:00 до 22:00, послуга доставки з 09:00 до 21:00. Зауважте, що ресторан дотримується правил безпеки, тому після оголошення повітряної тривоги зачиняється, а продовжує роботу через годину після скасування.
Унікальним нововведенням у цьому МакДональдз стало встановлення системи рекуперації, завдяки якій не потрібно проводити газопостачання та опалення.
У Вишгороді відкрили перший "Мак" (фото: прес-служба МакДональдз)
"Відтепер містяни можуть скуштувати улюблені страви у гостинній атмосфері й чудовому місці, адже це єдиний МакДональдз у Вишгороді на мальовничих пагорбах Київського водосховища, а неподалік - дуже гарна набережна", - коментують у компанії.
Де в Києві працює МакДональдз
Найбільше ресторанів МакДональдс працюють на сьогодні у Києві. Ось їхні адреси:
- вулиця Юрія Іллєнка, 3
- проспект Палладіна, 7-а
- Севастопольська площа, 1
- вулиця Хрещатик, 19-а
- Боричів узвіз, 10-а
- вулиця Євгена Сверстюка, 1
- вулиця Драйзера, 4
- вулиця Борщагівська, 2-б
- просп. Леоніда Каденюка, 2-а
- Вокзальна площа, 2
- вулиця Софіївська, 1/2
- проспект Миколи Бажана, 3-б
- проспект Степана Бандери, 12-а
- вулиця Гришка, 7
- проспект Романа Шухевича, 2-т
- вулиця Оноре де Бальзака, 2-а
- вулиця Велика Васильківська, 22
- проспект Броварський, 27
- вулиця Б. Хмельницького, 40/25
- вулиця Вишгородська, 33-а
- Деміївська площа, 1/3-а
- проспект Миколи Бажана, 8
- вулиця Антоновича,176
- Окружна дорога, 14-а
- вулиця Курбаса, 19-а
- вулиця Гната Хоткевича, 1-в
- проспект Оболонський, 1-б
- вулиця Вадима Гетьмана, 1-а
- вулиця Гната Юри, 13
- вулиця Січеславська, 6
- вулиця Георгія Кірпи, 5-а
- вулиця Берковецька, 6-д
- вулиця Лаврухіна, 4
- проспект Оболонський, 26-а
- вулиця Івана Миколайчука, 16
- Чорнобаївська площа, 5
- проспект Берестейський, 138
- проспект Правди, 47
- проспект Володимира Івасюка, 12-с
- проспект Степана Бандери, 36-б
- вулиця Івана Мазепи, 1
- проспект Берестейський, 65-я
- Окружна дорога, 1
- вулиця Архітектора Вербицького, 1
До речі, МакДональдз повернув у меню декілька легендарних позицій.
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