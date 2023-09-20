МакДональдс открыл новый необычный ресторан под Киевом: адрес и график работы (фото)
В Вышгороде в Киевской области заработал еще один ресторан сети МакДональдс. Однако в нем есть одна особенность, отличающая его от остальных заведений.
Об этом РБК-Украина (проект Styler) сообщили в пресс-службе компании.
Что известно о новом "Маке"
Новое заведение расположено на улице Набережная, 7-Л. За 2023 он стал седьмым открытием компании. Его планировали открыть еще до полномасштабного вторжения, однако ситуация безопасности этому помешала.
У вышгородского МакДональдза только один этаж, однако может вместить 131 человека в зале и 88 на террасе.
Заведение вместе с McDrive работает с 07:00 до 22:00, услуга доставки с 09:00 до 21:00. Учтите, что ресторан соблюдает правила безопасности, поэтому после объявления воздушной тревоги закрывается, а продолжает работу через час после отмены.
Уникальным новшеством в этом МакДональдзе стало установление системы рекуперации, благодаря которой не нужно проводить газоснабжение и отопление.
В Вышгороде открыли первый "Мак" (фото: пресс-служба МакДональдс)
"Отныне горожане могут отведать любимые блюда в гостеприимной атмосфере и прекрасном месте, ведь это единственный МакДональдс в Вышгороде на живописных холмах Киевского водохранилища, а неподалеку очень красивая набережная", - комментируют в компании.
Где в Киеве работает МакДональдс
Больше всего ресторанов МакДональдс работают на сегодняшний день в Киеве. Вот их адреса:
- улица Юрия Ильенко, 3
- проспект Палладина, 7-а
- Севастопольская площадь, 1
- улица Крещатик, 19-а
- Боричев спуск, 10-а
- улица Евгения Сверстюка, 1
- улица Драйзера, 4
- улица Борщаговская, 2-б
- просп. Леонида Каденюка, 2-а
- Вокзальная площадь, 2
- улица Софиевская, 1/2
- проспект Николая Бажана, 3-б
- проспект Степана Бандеры, 12-а
- улица Гришко, 7
- проспект Романа Шухевича, 2-т
- улица Оноре де Бальзака, 2-а
- улица Большая Васильковская, 22
- проспект Броварской, 27
- улица Б. Хмельницкого, 40/25
- Вышгородская улица, 33-а
- Демеевская площадь, 1/3-а
- проспект Николая Бажана, 8
- улица Антоновича,176
- Окружная дорога, 14-в
- улица Курбаса, 19-в
- улица Игната Хоткевича, 1-в
- проспект Оболонский, 1-б
- улица Вадима Гетьмана, 1-а
- улица Гната Юры, 13
- улица Сечеславская, 6
- улица Георгия Кирпы, 5-а
- улица Берковецкая, 6-д
- улица Лаврухина, 4
- проспект Оболонский, 26-а
- улица Ивана Миколайчука, 16
- Чернобаевская площадь, 5
- проспект Берестейский, 138
- проспект Правды, 47
- проспект Владимира Ивасюка, 12-а
- проспект Степана Бандеры, 36-б
- улица Ивана Мазепы, 1
- проспект Берестейский, 65-я
- Окружная дорога, 1
- улица Архитектора Вербицкого, 1
К слову,МакДональдз вернул в меню несколько легендарных позиций.
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