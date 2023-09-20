МакДональдс открыл новый необычный ресторан под Киевом: адрес и график работы (фото)

В Вышгороде в Киевской области заработал еще один ресторан сети МакДональдс. Однако в нем есть одна особенность, отличающая его от остальных заведений.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) сообщили в пресс-службе компании.

Что известно о новом "Маке"

Новое заведение расположено на улице Набережная, 7-Л. За 2023 он стал седьмым открытием компании. Его планировали открыть еще до полномасштабного вторжения, однако ситуация безопасности этому помешала.

У вышгородского МакДональдза только один этаж, однако может вместить 131 человека в зале и 88 на террасе.

Заведение вместе с McDrive работает с 07:00 до 22:00, услуга доставки с 09:00 до 21:00. Учтите, что ресторан соблюдает правила безопасности, поэтому после объявления воздушной тревоги закрывается, а продолжает работу через час после отмены.

Уникальным новшеством в этом МакДональдзе стало установление системы рекуперации, благодаря которой не нужно проводить газоснабжение и отопление.

В Вышгороде открыли первый "Мак" (фото: пресс-служба МакДональдс)

​​​​​​​"Отныне горожане могут отведать любимые блюда в гостеприимной атмосфере и прекрасном месте, ведь это единственный МакДональдс в Вышгороде на живописных холмах Киевского водохранилища, а неподалеку очень красивая набережная", - комментируют в компании.

Где в Киеве работает МакДональдс

Больше всего ресторанов МакДональдс работают на сегодняшний день в Киеве. Вот их адреса: