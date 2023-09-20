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МакДональдс открыл новый необычный ресторан под Киевом: адрес и график работы (фото)

Вышгород, Среда 20 сентября 2023 12:20
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МакДональдс открыл новый необычный ресторан под Киевом: адрес и график работы (фото) В Киевской области открыли новый МакДональдс (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В Вышгороде в Киевской области заработал еще один ресторан сети МакДональдс. Однако в нем есть одна особенность, отличающая его от остальных заведений.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) сообщили в пресс-службе компании.

Что известно о новом "Маке"

Новое заведение расположено на улице Набережная, 7-Л. За 2023 он стал седьмым открытием компании. Его планировали открыть еще до полномасштабного вторжения, однако ситуация безопасности этому помешала.

У вышгородского МакДональдза только один этаж, однако может вместить 131 человека в зале и 88 на террасе.

Заведение вместе с McDrive работает с 07:00 до 22:00, услуга доставки с 09:00 до 21:00. Учтите, что ресторан соблюдает правила безопасности, поэтому после объявления воздушной тревоги закрывается, а продолжает работу через час после отмены.

Уникальным новшеством в этом МакДональдзе стало установление системы рекуперации, благодаря которой не нужно проводить газоснабжение и отопление.

МакДональдс открыл новый необычный ресторан под Киевом: адрес и график работы (фото)МакДональдс открыл новый необычный ресторан под Киевом: адрес и график работы (фото)

В Вышгороде открыли первый "Мак" (фото: пресс-служба МакДональдс)

​​​​​​​"Отныне горожане могут отведать любимые блюда в гостеприимной атмосфере и прекрасном месте, ведь это единственный МакДональдс в Вышгороде на живописных холмах Киевского водохранилища, а неподалеку очень красивая набережная", - комментируют в компании.

Где в Киеве работает МакДональдс

Больше всего ресторанов МакДональдс работают на сегодняшний день в Киеве. Вот их адреса:

  • улица Юрия Ильенко, 3
  • проспект Палладина, 7-а
  • Севастопольская площадь, 1
  • улица Крещатик, 19-а
  • Боричев спуск, 10-а
  • улица Евгения Сверстюка, 1
  • улица Драйзера, 4
  • улица Борщаговская, 2-б
  • просп. Леонида Каденюка, 2-а
  • Вокзальная площадь, 2
  • улица Софиевская, 1/2
  • проспект Николая Бажана, 3-б
  • проспект Степана Бандеры, 12-а
  • улица Гришко, 7
  • проспект Романа Шухевича, 2-т
  • улица Оноре де Бальзака, 2-а
  • улица Большая Васильковская, 22
  • проспект Броварской, 27
  • улица Б. Хмельницкого, 40/25
  • Вышгородская улица, 33-а
  • Демеевская площадь, 1/3-а
  • проспект Николая Бажана, 8
  • улица Антоновича,176
  • Окружная дорога, 14-в
  • улица Курбаса, 19-в
  • улица Игната Хоткевича, 1-в
  • проспект Оболонский, 1-б
  • улица Вадима Гетьмана, 1-а
  • улица Гната Юры, 13
  • улица Сечеславская, 6
  • улица Георгия Кирпы, 5-а
  • улица Берковецкая, 6-д
  • улица Лаврухина, 4
  • проспект Оболонский, 26-а
  • улица Ивана Миколайчука, 16
  • Чернобаевская площадь, 5
  • проспект Берестейский, 138
  • проспект Правды, 47
  • проспект Владимира Ивасюка, 12-а
  • проспект Степана Бандеры, 36-б
  • улица Ивана Мазепы, 1
  • проспект Берестейский, 65-я
  • Окружная дорога, 1
  • улица Архитектора Вербицкого, 1

К слову,МакДональдз вернул в меню несколько легендарных позиций.

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Киев МакДональдз