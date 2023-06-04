Чоловік харчувався тільки в МакДональдс і схуд на 26 кг за 100 днів: як йому це вдалося

Фанат фаст-фуду на ім'я Кевін вирішив провести цікавий експеримент – харчуватися лише їжею з МакДональдса протягом 100 днів. Він інформував своїх фоловерів про свій стан здоров'я та виявилося, що така дієта йому пішла на користь.

У лютому Кевін пообіцяв їсти тричі на день невеликими порціями з мережі ресторанів МакДональдс.

"Я прокинувся вранці з вагою 107 кг. На дворі 21 лютого 2023 року, і я вирішив, що це абсолютно неприйнятно. Я знаю, що деякі з вас думають, що це може бути божевіллям, але я не збираюся нічого їсти, крім МакДональдса протягом наступних 100 днів", - написав він на своїй сторінці наприкінці лютого.

Він додав, що вирішив піти ще далі - він скоротить порції наполовину, щоб довести собі та іншим людям, що, можливо, справа не стільки в їжі, яку ми їмо, а саме в її кількості.

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Як напої до своєї їжі він вибрав звичайну воду замість газировки. Решту їжі з раціону Кевін повністю виключив.

Для свого щоденного меню він вибрав сніданок, гамбургери та картоплю фрі. У середньому він витрачав на їжу близько 5 доларів на день та за 100 днів його бюджет на харчування становив близько 1500 доларів.

"Я отримав їжу номер 7 та оладки з яблуками. Я візьму половину оладок, одне буріто, а друге відкладу на потім", - розповідав він про свої досягнення.

Протягом 100 днів Кевін також здавав різні аналізи, у тому числі й кров – щоб побачити, як така дієта вплинула на його організм, на внутрішні органи.

Результати перевершили всі очікування – за 100 днів Кевіну вдалося схуднути на 26 кг. На додаток - у нього зник "животик" і тіло стало більш підтягнутим. Вже за 60 днів такої дієти у чоловіка знизився рівень холестерину на 50 пунктів.

Його досвід надихнув дуже багатьох людей, які також стали вибирати фаст-фуд і ділити порції, щоб припинити вживати більше їжі, ніж організму насправді потрібно.