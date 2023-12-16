UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

МакДональдз додав у меню нову страву: що це та чи з'явиться в Україні

МакДональдз оновив меню (фото: соціальні мережі)
Автор: Юлія Гаюк

Світова мережа фаст-фуду оновила меню та додала туди нову позицію. Проте ця новинка доступна не для всіх країн.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання про їжу Eat This Not That розповідає, що з'явилося в меню відомих ресторанів.

У 2016 році МакДональдз припинив подавати страви в лавашах чи тортильї. Тоді прихильники цих позицій у меню втратили чи не найулюбленіші хот-доги. 

Однак ресторан знову почав подавати їх, проте лише в одній країні світу. Це Південна Корея. 

У 2022 році в меню додали пукнт "Happy Snack" з південнокорейським хот-догом. Він складається з бекону, листя салату, помідорів і соусу зі смаком копченого бекону. Усе це загортають у лаваш.

Хот-доги в МакДональдз у Південній Кореї (фото: instagram.com/snackolator)

Раніше, у 2006 році, меню "Snack Wraps" у МакДональдз пропонувало відвідувачам смажену чи хрустку в паніруванні курку, салат, соуси та тертий сир. Усі інгредієнти так само загортали в коржик. 

Через сім років ці позиції прибрали. Але зовсім скоро в МакДональдз поділилися амбіціями повернути улюблене всіма меню в рамках розширення лінії McCrispy. Проте тоді мережа була лише на етапі розробки, тому не було ясно, коли продукт буде випущений.

Наразі в Україні не представлено хот-дог від МакДональдзу і невідомо, чи з'явиться така страва в меню.

 

@chainreactionyt McDonald‘s - Hot Dog (2017) Eine Produktneuheit in Deutschland, die 2017 viele Kunden begeisterte. Leider war der Hot Dog nur für kurze Zeit erhältlich. Auf internationaler Ebene (Japan, UK, USA…) gab es die Jahre zuvor den Hot Dog auch schon mal. Es war daher keine Erfindung nur für den deutschen Markt. #mcdonalds #hotdog #foodtok #foodtiktok Blue Blood - Heinz Kiessling

 

Читайте РБК-Україна в Google News
МакДональдзфастфуд