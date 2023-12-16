МакДональдз додав у меню нову страву: що це та чи з'явиться в Україні

У 2016 році МакДональдз припинив подавати страви в лавашах чи тортильї. Тоді прихильники цих позицій у меню втратили чи не найулюбленіші хот-доги.

Однак ресторан знову почав подавати їх, проте лише в одній країні світу. Це Південна Корея.

У 2022 році в меню додали пукнт "Happy Snack" з південнокорейським хот-догом. Він складається з бекону, листя салату, помідорів і соусу зі смаком копченого бекону. Усе це загортають у лаваш.

Хот-доги в МакДональдз у Південній Кореї (фото: instagram.com/snackolator)

Раніше, у 2006 році, меню "Snack Wraps" у МакДональдз пропонувало відвідувачам смажену чи хрустку в паніруванні курку, салат, соуси та тертий сир. Усі інгредієнти так само загортали в коржик.

Через сім років ці позиції прибрали. Але зовсім скоро в МакДональдз поділилися амбіціями повернути улюблене всіма меню в рамках розширення лінії McCrispy. Проте тоді мережа була лише на етапі розробки, тому не було ясно, коли продукт буде випущений.

Наразі в Україні не представлено хот-дог від МакДональдзу і невідомо, чи з'явиться така страва в меню.