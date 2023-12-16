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МакДональдз добавил в меню новое блюдо: что это и появится ли в Украине

МакДональдс обновил меню (фото: социальные сети)
Автор: Юлия Гаюк

Всемирная сеть фаст-фуда обновила меню и добавила туда новую позицию. Однако эта новинка доступна не всем странам.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание о еде Eat This Not That рассказывает, что появилось в меню известных ресторанов.

В 2016 году МакДональдз прекратил подавать блюда в лавашах или тортильях. Тогда поклонники этих позиций в меню потеряли едва ли не самые любимые хот-доги.

Однако ресторан снова начал подавать их, но только в одной стране мира. Это Южная Корея.

В 2022 году в меню добавили пункт "Happy Snack" с южнокорейским хот-догом. Он состоит из бекона, листьев салата, помидоров и соуса со вкусом копченого бекона. Все это заворачивают в лаваш.

Хот-доги в МакДональдсе в Южной Корее (фото: instagram.com/snackolator)

Ранее, в 2006 году, меню "Snack Wraps" в МакДональдсе предлагало посетителям жареную или хрустящую в панировке курицу, салат, соусы и тертый сыр. Все ингредиенты так же заворачивали в лепешку.

Спустя семь лет эти позиции убрали. Но совсем скоро в МакДональдсе поделились амбициями вернуть любимое всеми меню в рамках расширения линии McCrispy. Однако тогда сеть была только на этапе разработки, поэтому не было ясно, когда продукт будет выпущен.

Пока в Украине не представлен хот-дог от МакДональдса и неизвестно, появится ли такое блюдо в меню.

 

@chainreactionyt McDonald‘s - Hot Dog (2017) Eine Produktneuheit in Deutschland, die 2017 viele Kunden begeisterte. Leider war der Hot Dog nur für kurze Zeit erhältlich. Auf internationaler Ebene (Japan, UK, USA…) gab es die Jahre zuvor den Hot Dog auch schon mal. Es war daher keine Erfindung nur für den deutschen Markt. #mcdonalds #hotdog #foodtok #foodtiktok Blue Blood - Heinz Kiessling

 

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МакДональдзфастфуд