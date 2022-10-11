У МакДональдс зробили заяву про роботу під час відключення електрики: які ресторани відкриті

Мережа ресторанів McDonald`s відновила свою роботу у Києві. Усі ресторани мережі були закриті з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну та почали відкриватися лише наприкінці вересня.
Ракетні обстріли 10 та 11 жовтня призвели до пошкодження енергоструктури України й з'явилося попередження, що можливі віялові відключення світла. А відповідно, частина районів буде знеструмлена протягом кількох годин.
У МакДональдс повідомили, які ресторани вже почали знову працювати у Києві та як працюватимуть під час відключення електроенергії.
Адміністрація МакДональдс повідомила, що у разі відключення електроенергії ресторани не працюватимуть. Слідкувати за ситуація потрібно за новинами державних служб у вашому районі столиці.
До речі, раніше ми повідомляли, що в МакДональдс пояснили, чому ресторани так довго не могли відкритися.
А також розповідали про те, що українці зізналися, чому так сильно чекали на повернення МакДональдс.