У МакДональдс зробили заяву про роботу під час відключення електрики: які ресторани відкриті

Мережа ресторанів McDonald`s відновила свою роботу у Києві. Усі ресторани мережі були закриті з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну та почали відкриватися лише наприкінці вересня.

Ракетні обстріли 10 та 11 жовтня призвели до пошкодження енергоструктури України й з'явилося попередження, що можливі віялові відключення світла. А відповідно, частина районів буде знеструмлена протягом кількох годин.