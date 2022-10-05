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Українці розповіли, чому так сильно чекали повернення МакДональдс

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Україна, Середа 05 жовтня 2022 13:10
Українці розповіли, чому так сильно чекали повернення МакДональдс Відкриття "маків" вважають ефективним вкладом в економіку (колаж: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Відкриття МакДональдс в Україні досі спричиняє довжелезні черги та відсутність доступних кур'єрів, щоб зробити замовлення онлайн.

А більш ніж 25% українців чекали на "мак", тому що це значний вплив на економіку. Про це йдеться в дослідженні Kantar.

Чому українці зраділи поверненню ресторанів МакДональдс

За даними дослідження, 27% українців вважають МакДональдс хорошою інвестицією в економіку, адже це збільшує надходження податку та автоматично відкриває десятки тисяч робочих місць.

Ще 10% вбачають у цьому ознаку відновлення та стабільності та навіть натяк на скору перемогу. 11% опитаних радіють, тому що люблять культовий фаст-фуд, а 14% українців переконані, що це хороше місце для дозвілля.

Проте є ті респонденти, які не оцінили відкриття "маків". Так, наприклад, 15% опитаних не відвідують такі заклади, а 10% зазначили, що під час війни це недоречно та дорого.

Українці розповіли, чому так сильно чекали повернення МакДональдс

Де сьогодні працюють "маки"

Поки мережа МакДональдс відкрилася лише в Києві за наступними адресами:

  • просп. Гагаріна, 2-А
  • просп. Бажана, 3-Б
  • вул. Михайла Гришка, 7
  • вул. Теодора Драйзера, 4
  • вул. Вишгородська, 33-А
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • просп. Академіка Палладіна, 7-А
  • просп. Леся Курбаса, 19-А
  • просп. Оболонський, 26-А

У цих закладах можна посидіти всередині, забрати замовлення на МакДрайв чи оформити доставку додому.

Ресторани працюють з 9:00 до 21:00, а під час повітряної тривоги закриваються. Надалі компанія планує відкривати заклади у західних областях України.

Раніше ми розповіли, скільки коштує "мак" у різних країнах світу.

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Київ Економіка України МакДональдс