В МакДональдс сделали заявление о работе во время отключения электрики: какие рестораны открыты

Сеть ресторанов McDonald`s возобновила свою работу в Киеве. Все рестораны сети были закрыты с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину и начали открываться только в конце сентября.

Ракетные обстрелы 10 и 11 октября привели к повреждению энергоструктуры Украины и появилось предупреждение, что возможны веерные отключения света. А значит, часть районов будет обесточена на протяжении несколько часов.