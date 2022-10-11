В МакДональдс сделали заявление о работе во время отключения электрики: какие рестораны открыты

Сеть ресторанов McDonald`s возобновила свою работу в Киеве. Все рестораны сети были закрыты с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину и начали открываться только в конце сентября.
Ракетные обстрелы 10 и 11 октября привели к повреждению энергоструктуры Украины и появилось предупреждение, что возможны веерные отключения света. А значит, часть районов будет обесточена на протяжении несколько часов.
В МакДональдс сообщили, какие рестораны уже начали снова работать в Киеве и как будут работать во время отключения электроэнергии.
Администрация МакДональдс сообщила, что в случае отключения электроэнергии рестораны работать не будут. Следить за ситуация нужно по новостям государственных служб в вашем районе столицы.
Кстати, ранее мы сообщали о том, что в МакДональдс объяснили, почему рестораны так долго не могли открыться.
А также рассказывали о том, что украинцы признались, почему так сильно ждали возвращения МакДональдс.