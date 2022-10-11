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У МакДональдс зробили заяву про роботу під час відключення електрики: які ресторани відкриті

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Київ, Вівторок 11 жовтня 2022 17:57
У МакДональдс зробили заяву про роботу під час відключення електрики: які ресторани відкриті Фото: Які ресторани МакДональдьс знову працюють (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Мережа ресторанів McDonald`s відновила свою роботу у Києві. Усі ресторани мережі були закриті з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну та почали відкриватися лише наприкінці вересня.

Ракетні обстріли 10 та 11 жовтня призвели до пошкодження енергоструктури України й з'явилося попередження, що можливі віялові відключення світла. А відповідно, частина районів буде знеструмлена протягом кількох годин.

У МакДональдс повідомили, які ресторани вже почали знову працювати у Києві та як працюватимуть під час відключення електроенергії.

Які ресторани МакДональдс працюють:

  • Проспект Гагаріна, 2-а
  • Проспект Бажана, 3-б
  • Вул. Гришка, 7
  • Вул. Вишгородська, 33-а
  • Вул. Велика Васильківська, 22
  • Проспект Броварський, 27
  • Проспект Палладіна, 7-а
  • Проспект Курбаса, 19-а
  • Проспект Оболонський, 26-а
  • Вулиця Є. Сверстюка, 1
  • Проспект Перемоги, 138
  • Проспект Бажана, 8
  • Вулиця Хоткевича Гната, 1-в

У МакДональдс зробили заяву про роботу під час відключення електрики: які ресторани відкриті

Як буде працювати МакДональс під час відключення світла

Адміністрація МакДональдс повідомила, що у разі відключення електроенергії ресторани не працюватимуть. Слідкувати за ситуація потрібно за новинами державних служб у вашому районі столиці.

У МакДональдс зробили заяву про роботу під час відключення електрики: які ресторани відкриті

До речі, раніше ми повідомляли, що в МакДональдс пояснили, чому ресторани так довго не могли відкритися.

А також розповідали про те, що українці зізналися, чому так сильно чекали на повернення МакДональдс.

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