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В МакДональдс сделали заявление о работе во время отключения электрики: какие рестораны открыты

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Київ, Вторник 11 октября 2022 17:57
В МакДональдс сделали заявление о работе во время отключения электрики: какие рестораны открыты Фото: Какие рестораны МакДоналдьс снова работают (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Сеть ресторанов McDonald`s возобновила свою работу в Киеве. Все рестораны сети были закрыты с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину и начали открываться только в конце сентября.

Ракетные обстрелы 10 и 11 октября привели к повреждению энергоструктуры Украины и появилось предупреждение, что возможны веерные отключения света. А значит, часть районов будет обесточена на протяжении несколько часов.

В МакДональдс сообщили, какие рестораны уже начали снова работать в Киеве и как будут работать во время отключения электроэнергии.

Какие рестораны МакДональдс работают:

  • Проспект Гагарина, 2-а
  • Проспект Бажана, 3-б
  • Ул. Гришка, 7
  • Ул. Вышгородская, 33-а
  • Ул. Большая Васильковская, 22
  • Проспект Броварский, 27
  • Проспект Палладина, 7-а
  • Проспект Курбаса, 19-а
  • Проспект Оболонский, 26-а
  • Улица Е. Сверстюка, 1
  • Проспект Победы, 138
  • Проспект Бажана, 8
  • Улица Хоткевича Гната, 1-в

В МакДональдс сделали заявление о работе во время отключения электрики: какие рестораны открыты

Как будет работать МакДональс во время отключения света

Администрация МакДональдс сообщила, что в случае отключения электроэнергии рестораны работать не будут. Следить за ситуация нужно по новостям государственных служб в вашем районе столицы.

В МакДональдс сделали заявление о работе во время отключения электрики: какие рестораны открыты

Кстати, ранее мы сообщали о том, что в МакДональдс объяснили, почему рестораны так долго не могли открыться.

А также рассказывали о том, что украинцы признались, почему так сильно ждали возвращения МакДональдс.

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