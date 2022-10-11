В МакДональдс сделали заявление о работе во время отключения электрики: какие рестораны открыты
Сеть ресторанов McDonald`s возобновила свою работу в Киеве. Все рестораны сети были закрыты с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину и начали открываться только в конце сентября.
Ракетные обстрелы 10 и 11 октября привели к повреждению энергоструктуры Украины и появилось предупреждение, что возможны веерные отключения света. А значит, часть районов будет обесточена на протяжении несколько часов.
В МакДональдс сообщили, какие рестораны уже начали снова работать в Киеве и как будут работать во время отключения электроэнергии.
Какие рестораны МакДональдс работают:
- Проспект Гагарина, 2-а
- Проспект Бажана, 3-б
- Ул. Гришка, 7
- Ул. Вышгородская, 33-а
- Ул. Большая Васильковская, 22
- Проспект Броварский, 27
- Проспект Палладина, 7-а
- Проспект Курбаса, 19-а
- Проспект Оболонский, 26-а
- Улица Е. Сверстюка, 1
- Проспект Победы, 138
- Проспект Бажана, 8
- Улица Хоткевича Гната, 1-в
Как будет работать МакДональс во время отключения света
Администрация МакДональдс сообщила, что в случае отключения электроэнергии рестораны работать не будут. Следить за ситуация нужно по новостям государственных служб в вашем районе столицы.
Кстати, ранее мы сообщали о том, что в МакДональдс объяснили, почему рестораны так долго не могли открыться.
А также рассказывали о том, что украинцы признались, почему так сильно ждали возвращения МакДональдс.