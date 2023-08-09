UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

МакДональдс повернув улюблені українцями страви. Що відомо про "нове" меню

МакДональдс в Україні (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Ресторани МакДональдс після ряду запитів від клієнтів повернули до меню улюблені українцями страви.

Що відомо про "нове старе" меню - в матеріалі Styler далі.

Які страви повернули

"Вони вже тут", - написала прес-служба і опублікувала відео у Facebook.

На кадрах показали сирний соус, яким заінтригували ще тиждень тому. А також улюблені картопляні діпи й хітяру - український бургер!

Тепер українці в коментарях просять повернути легендарну картоплю по-селянськи, а також шоколадне печиво. "Мак" поки що думає.

Що входить до складу українського бургера

Власне, таких бургерів - два: з яловичиною і куркою.

  • Житній з яловичиною

До нього входять: житня булочка, соковита яловичина, хрумкий бекон, сир Чедер, свіжий салат, мариновані огірочки та соус Барбекю.

  • Житній з куркою

Тут - запашна житня булочка в поєднанні з хрумким беконом, соковитою курячою котлетою, свіжим салатом і маринованими огірочками, що довершені соусом із зернами гірчиці.

Українські бургери (фото: mcdonalds.com)

А ще 5 грн з кожного бургера буде перераховано до Фундації "Дім Рональда МакДональда" в Україні на підтримку українських сімей.

 

Раніше ми писали про те, як виглядає найшикарніший ресторан МакДоналдьс у світі.

Також читайте, де під Києвом відкрили новенький МакДональдс.

Читайте РБК-Україна в Google News
МакДональдс