МакДональдз повертає сирний соус? Інтригуюче відео
Ресторани МакДональдз були довгий час закриті через повномасштабне вторгнення Росії до нашої країни. І українці радісно прийняли новину, що робота компанії у різних містах України відновилась. Але багато клієнтів були засмучені тим, що не всі улюблені позиції є у продажу.
На сторінці МакДональдз у Facebook з'явилося інтригуюче відео, в якому співробітники натякають, що збираються повернути певні продукти в продаж.
Які страви просять повернути в меню МакДональдз
На офіційній сторінці МакДональдз у Facebook українці регулярно пишуть свої відгуки та перераховують, що їм хочеться знову побачити у меню улюбленого ресторану.
Найчастіше називають:
- Сирний соус
- Картопля дип (картопля по-селянськи)
- Сніданки
- Рол із креветками
- Кавовий мілкшейк
- Салати
У МакДональдз пояснили, чому деяких звичних позицій зараз у меню немає.
"Через порушення звичних ланцюжків постачання продукції для наших закладів, інфраструктурні проблеми та інші операційні труднощі, МакСніданків зараз немає в меню. З технічних причин картопляних дипів немає в меню", - повідомляли в компанії раніше.
Назвати точні дати повернення улюблених українцями продуктів, у компанії теж поки що не можуть.
"Ми працюємо над тим, щоб повернути ваші улюблені страви", - наголошують у МакДональдз.
Що анонсують у МакДональдз
На відео, яке розмістили на сторінці компанії у Facebook, показано довгу стрічку повідомлень із проханнями повернути той чи інший продукт. А наприкінці великими літерами "Поверніть", а поруч краплі, які схожі на соус чи розплавлений сир.
У коментарях користувачі почали вгадувати, що саме знову з'явиться в меню і найбільше коментарів - про сирний соус. Інтрига поки що зберігається.
Варто зазначити, що зовсім недавно в меню ресторанів з'явилося одразу три нові соуси - хабанеро, баффало та з сиром дорблю.
У МакДональдз з'явилися три нові соуси (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
До речі, раніше ми писали, що вперше в Україні відкрився унікальний ресторан МакДональдс.
А ще розповідали про те, як виглядає найшикарніший ресторан МакДоналдьс у світі.