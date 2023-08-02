МакДональдз повертає сирний соус? Інтригуюче відео

Ресторани МакДональдз були довгий час закриті через повномасштабне вторгнення Росії до нашої країни. І українці радісно прийняли новину, що робота компанії у різних містах України відновилась. Але багато клієнтів були засмучені тим, що не всі улюблені позиції є у продажу.

На сторінці МакДональдз у Facebook з'явилося інтригуюче відео, в якому співробітники натякають, що збираються повернути певні продукти в продаж.

Які страви просять повернути в меню МакДональдз

На офіційній сторінці МакДональдз у Facebook українці регулярно пишуть свої відгуки та перераховують, що їм хочеться знову побачити у меню улюбленого ресторану.

Найчастіше називають:

Сирний соус

Картопля дип (картопля по-селянськи)

Сніданки

Рол із креветками

Кавовий мілкшейк

Салати

У МакДональдз пояснили, чому деяких звичних позицій зараз у меню немає.

"Через порушення звичних ланцюжків постачання продукції для наших закладів, інфраструктурні проблеми та інші операційні труднощі, МакСніданків зараз немає в меню. З технічних причин картопляних дипів немає в меню", - повідомляли в компанії раніше.

Назвати точні дати повернення улюблених українцями продуктів, у компанії теж поки що не можуть.

"Ми працюємо над тим, щоб повернути ваші улюблені страви", - наголошують у МакДональдз.

Що анонсують у МакДональдз

На відео, яке розмістили на сторінці компанії у Facebook, показано довгу стрічку повідомлень із проханнями повернути той чи інший продукт. А наприкінці великими літерами "Поверніть", а поруч краплі, які схожі на соус чи розплавлений сир.

У коментарях користувачі почали вгадувати, що саме знову з'явиться в меню і найбільше коментарів - про сирний соус. Інтрига поки що зберігається.

Варто зазначити, що зовсім недавно в меню ресторанів з'явилося одразу три нові соуси - хабанеро, баффало та з сиром дорблю.

У МакДональдз з'явилися три нові соуси (фото: facebook.com/McDonaldsUA)