МакДональдс вернул любимые украинцами блюда. Что известно о "новом" меню

Какие блюда вернули

"Они уже здесь", - написала пресс-служба и опубликовала видео в Facebook.

На кадрах показали сырный соус, которым заинтриговали еще неделю назад. А также любимые картофельные дипы и хитяру - украинский бургер!

Теперь украинцы в комментариях просят вернуть легендарный картофель по-селянски, а также шоколадное печенье. "Мак" пока думает.

Что входит в состав украинского бургера

Собственно, таких бургеров - два: с говядиной и курицей.

Ржаной с говядиной

В него входят: ржаная булочка, сочная говядина, хрустящий бекон, сыр Чедер, свежий салат, маринованные огурчики и соус Барбекю.

Ржаной с курицей

Здесь - ароматная ржаная булочка в сочетании с хрустящим беконом, сочной куриной котлетой, свежим салатом и маринованными огурчиками, в дополнение - соус с зернами горчицы.

Украинские бургеры (фото: mcdonalds.com)

А еще 5 грн с каждого бургера будут перечислены в Фонд "Дом Рональда МакДональда" в Украине в поддержку украинских семей.