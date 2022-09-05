МакДональдс у Києві готують до відкриття: вже вийшли на фінішну пряму
Ресторани Mcdonald's активно готуються до відкриття в Україні, і заклади мережі громадського харчування спочатку повинні відновити роботу в столиці і західних областях країни. Перші "маки" повинні відкритися вже через тиждень.
У матеріалі Styler читайте, які заклади мережі активно готуються до зустрічі клієнтів.
Що говорять в самій компанії
Чутки про відкриття закладів мережі ходять серед українців вже давно. Багато клієнтів чекають, коли ж їх улюблений фаст-фуд відчинить двері. 11 серпня Mcdonald's повідомили, що прийнято рішення відкритися на Західній Україні і в Києві.
"Після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовими особами, постачальниками і фахівцями з безпеки, а також з проханням наших співробітників повернутися до роботи, ми вирішили ввести поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів в Києві і на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу", - сказано в повідомленні.
Також зазначалося, що протягом декількох наступних місяців компанія з партнерами будемо займатися відновленням ланцюгів поставок продуктів в ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів і співробітників в робоче середовище, а також впровадженням розширених процедур і протоколів.
У коментарях українці писали, що з нетерпінням чекають відкриття ресторанів, тим більше за їхніми словами, "мак в Україні найсмачніший".
Відкриття виходить на фінішну пряму
Так, у київських пабліках користувачі вже почали повідомляти, що в закритих ресторанах мережі помічена активність. Там співробітники вже миють і прибирають приміщення.
Українці з надією чекають можливості знову покуштувати біг-маки та випити кави в улюбленій мережі.
Також люди пишуть, що це прекрасна можливість знову відновити втрачені робочі місця.
МакДональдс на метро "Дарниця"
Так, в Макдональдсі на Дарниці наводять порядок всередині закладу і зовні. За словами одного зі співробітників, ресторан планує запустити свою роботу протягом декількох тижнів.
МакДональдс готують до відкриття (фото: Getty Images)
МакДональдс на метро "Почайна"
Цей ресторан мережі був дуже популярний серед українців. Там теж помічена активність. Перехожі минулого тижня спостерігали рух всередині закладу.
"Мак" на вулиці Вишгородській
Фаст-фуд, судячи з усього, також готують до відкриття - в закладі проводиться прибирання, все відмивають і вичищають після піврічної паузи в роботі.
"Мак" біля метро "Мінська"
Ресторан мережі прямо біля метро"Мінська" улюблений всіма жителями Оболоні. Усередині кафе щосили проводять прибирання.
Центровий "мак" на Майдані Незалежності
Повідомляється, що персоналу вже сказали з понеділка, 5 вересня, виходити на роботу. Але сьогодні фаст-фуд так і не запрацював.
Метро Позняки
Усередині кафе спостерігаються співробітники, що прибирають приміщення. На другому поверсі періодично вмикають світло. За словами персоналу, до жовтня ресторанчик повинен відкритися.
Ресторани МакДональдс в Києві "марафетять" і готують до відкриття (фото: t.me/kievreal1 / Київський движ)
"Мак" на Окружній дорозі
Заклад в ТРЦ "Квітень" на Великій Окружній також готується до відкриття. Люди повідомляють, що там щосили йде прибирання приміщення.
МакДональдс на метро "Житомирська"
За словами співробітників, тут фаст-фуд відкриється протягом найближчих декількох тижнів.
МакДональдс біля Центрального автовокзалу (Деміївська)
Біля цього "маку" також помітили якийсь рух. Судячи з усього, там теж збираються незабаром відкриватися.
Раніше ми розповідали скільки ресторанів МакДональдз в світі, а де "маків" немає взагалі.
А також показували відео та фото, як виглядають Mcdonald's у чотирьох українських селах.