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А вы знали, что в четырех украинских селах есть McDonald's? Смотрите, как они выглядят (фото)

Новина українською →
Украина, Воскресенье 21 августа 2022 13:10
А вы знали, что в четырех украинских селах есть McDonald's? Смотрите, как они выглядят (фото) McDonald's в селе Гора Киевской области (фото: Retailers.ua)
Автор: Никита Мельников

Сеть ресторанов МакДональдс в Украине имеет 106 заведений питания. Преимущественно они расположены в крупных и средних городах. Но есть "маки" и в украинских селах. И таких аж четыре!

Смотрите в материале Styler далее, как выглядят заведения питания в украинском "провансе".

McDonald's в селе Гора (Киевская область)

Село Гора - центр сельской общины в Бориспольском районе на Киевщине с населением примерно в шесть тысяч человек.

Населенный пункт вытянулся вдоль магистральной автотрассы Киев - Харьков почти на три километра.

Это, очевидно, сделало его привлекательным для открытия ресторана быстрого питания в октябре 2021 года.

А вы знали, что в четырех украинских селах есть McDonald's? Смотрите, как они выглядят (фото)

МакДональдс в селе Гора имеет большую террасу (фото: Retailers.ua)

Собственно, этот "мак" стал первым, открытым на трассе.

А вы знали, что в четырех украинских селах есть McDonald's? Смотрите, как они выглядят (фото)

МакДональдс имеет терминалы самообслуживания (фото: Retailers.ua)

Интересно, что в заведении впервые используется роботизированная станция напитков для автоматического наливания без привлечения работников к процессу.

А вы знали, что в четырех украинских селах есть McDonald's? Смотрите, как они выглядят (фото)

Внутренний дизайн МакДональдса в селе Гора (фото: Thepage.ua)

McDonald's в Софиевской Борщаговке

Софиевская Борщаговка - село в Бучанском районе Киевской области. Расположено в пригороде столицы, с которой разграничено Кольцевой дорогой.

А вы знали, что в четырех украинских селах есть McDonald's? Смотрите, как они выглядят (фото)

МакДональдс в Софиевской Борщаговке (фото: Mesta.com.ua)

Здесь ресторан МакДональдс открылся в октябре 2018 года.

А вы знали, что в четырех украинских селах есть McDonald's? Смотрите, как они выглядят (фото)А вы знали, что в четырех украинских селах есть McDonald's? Смотрите, как они выглядят (фото)

Дизайн ресторана внутри (Nefterynok.info)

Интересный факт: этот ресторан стал первым в Украине, открытым на автозаправочной станции.

А вы знали, что в четырех украинских селах есть McDonald's? Смотрите, как они выглядят (фото)А вы знали, что в четырех украинских селах есть McDonald's? Смотрите, как они выглядят (фото)

Этот "мак" - первый на АЗС (Nefterynok.info)

McDonald's в Фонтанке

Фонтанка - село в Одесском районе Одесской области, административный центр Фонтанской сельской общины.

Расположена Фонтанка на берегу Черного моря. Население - около шести тысяч человек.

А вы знали, что в четырех украинских селах есть McDonald's? Смотрите, как они выглядят (фото)А вы знали, что в четырех украинских селах есть McDonald's? Смотрите, как они выглядят (фото)

МакДональдс неподалеку от моря (фото: Restaurantguru.com)

Удачная локация, очевидно, позволила открыть здесь МакДональдс в декабре 2019 года. Ресторан стал частью ТРЦ "Ривьера".

А вы знали, что в четырех украинских селах есть McDonald's? Смотрите, как они выглядят (фото)

"Мак" в селе Фонтанка (фото: Dumskaya.net)

McDonald's в Сокольниках

Сокольники - село во Львовской области с населением более пяти тысяч человек. Расположено оно к югу от областного центра и непосредственно с ним граничит.

А вы знали, что в четырех украинских селах есть McDonald's? Смотрите, как они выглядят (фото)

МакДональдз под Львовом

Ресторан в Сокольниках на 120 посадочных мест был открыт в сентябре 2019 года.

А вы знали, что в четырех украинских селах есть McDonald's? Смотрите, как они выглядят (фото)

"Мак" в Сокольниках имеет большую террасу

Ресторан расположен неподалеку ТРЦ King Cross Leopolis и имеет две летние террасы.

А вы знали, что в четырех украинских селах есть McDonald's? Смотрите, как они выглядят (фото)А вы знали, что в четырех украинских селах есть McDonald's? Смотрите, как они выглядят (фото)

Внутренний дизайн ресторана

Напомним, что сеть ресторанов МакДональдс планирует возобновить работу в Украине. Сначала это будет Киев и западная часть страны.

Также читайте, сколько ресторанов МакДональдз в мире, а где "маков" нет вообще.

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