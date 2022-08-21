А вы знали, что в четырех украинских селах есть McDonald's? Смотрите, как они выглядят (фото)
Сеть ресторанов МакДональдс в Украине имеет 106 заведений питания. Преимущественно они расположены в крупных и средних городах. Но есть "маки" и в украинских селах. И таких аж четыре!
Смотрите в материале Styler далее, как выглядят заведения питания в украинском "провансе".
McDonald's в селе Гора (Киевская область)
Село Гора - центр сельской общины в Бориспольском районе на Киевщине с населением примерно в шесть тысяч человек.
Населенный пункт вытянулся вдоль магистральной автотрассы Киев - Харьков почти на три километра.
Это, очевидно, сделало его привлекательным для открытия ресторана быстрого питания в октябре 2021 года.
МакДональдс в селе Гора имеет большую террасу (фото: Retailers.ua)
Собственно, этот "мак" стал первым, открытым на трассе.
МакДональдс имеет терминалы самообслуживания (фото: Retailers.ua)
Интересно, что в заведении впервые используется роботизированная станция напитков для автоматического наливания без привлечения работников к процессу.
Внутренний дизайн МакДональдса в селе Гора (фото: Thepage.ua)
McDonald's в Софиевской Борщаговке
Софиевская Борщаговка - село в Бучанском районе Киевской области. Расположено в пригороде столицы, с которой разграничено Кольцевой дорогой.
МакДональдс в Софиевской Борщаговке (фото: Mesta.com.ua)
Здесь ресторан МакДональдс открылся в октябре 2018 года.
Дизайн ресторана внутри (Nefterynok.info)
Интересный факт: этот ресторан стал первым в Украине, открытым на автозаправочной станции.
Этот "мак" - первый на АЗС (Nefterynok.info)
McDonald's в Фонтанке
Фонтанка - село в Одесском районе Одесской области, административный центр Фонтанской сельской общины.
Расположена Фонтанка на берегу Черного моря. Население - около шести тысяч человек.
МакДональдс неподалеку от моря (фото: Restaurantguru.com)
Удачная локация, очевидно, позволила открыть здесь МакДональдс в декабре 2019 года. Ресторан стал частью ТРЦ "Ривьера".
"Мак" в селе Фонтанка (фото: Dumskaya.net)
McDonald's в Сокольниках
Сокольники - село во Львовской области с населением более пяти тысяч человек. Расположено оно к югу от областного центра и непосредственно с ним граничит.
МакДональдз под Львовом
Ресторан в Сокольниках на 120 посадочных мест был открыт в сентябре 2019 года.
"Мак" в Сокольниках имеет большую террасу
Ресторан расположен неподалеку ТРЦ King Cross Leopolis и имеет две летние террасы.
Внутренний дизайн ресторана
Напомним, что сеть ресторанов МакДональдс планирует возобновить работу в Украине. Сначала это будет Киев и западная часть страны.
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