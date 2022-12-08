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МакДональдс на Хрещатику знову працює: що відомо

МакДоналдьс на Хрещатику знову працює (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Мережа ресторанів МакДональдс продовжує відновлювати роботу своїх закладів по всій Україні. 8 грудня до списку відкритих ресторанів додалося ще два у Києві – на Севастопольській площі та центральний – на Хрещатику.

Про це йдеться у публікації МакДональдс у Facebook.

Які МакДональдс у Києві знову відкрилися

"Ще дві точки на карті, до яких так і хочеться прокласти маршрут. Ще два місця в Києві, де вам завжди раді. Ще дві можливості побалувати себе смачненьким. Ще два заклади МакДональдс відкрито!" - сказано у публікації.

Також зазначаються адреси ресторанів:

м. Київ, площа Севастопольська, 1

м. Київ, станція метро Хрещатик, вул. Хрещатик, 19-А

Які ще МакДональдс у Києві працюють:

  • просп. Гагаріна, 2-а
  • просп. Бажана, 3-б
  • вул. Гришка, 7
  • вул. Вишгородська, 33-а
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • просп. Палладіна, 7-а
  • просп. Курбаса, 19-а
  • просп. Оболонський, 26-а
  • вул. Є. Сверстюка, 1
  • просп. Перемоги, 138
  • просп. Бажана, 8
  • вул. Хоткевича Гната, 1-в
  • просп. Степана Бандери, 12-а
  • вул. Оноре де Бальзака, 2-а
  • вул. Миколайчука,16
  • пл. Героїв Бресту, 5
  • вул. Архітектора Вербицького, 1

Усі ресторани працюють з 09:00 до 21:00. Під час повітряної тривоги ресторани закриваються та відвідувачів просять пройти до найближчих укриттів.

До речі, раніше ми розповідали, чому українці так чекали на відкриття МакДональдс.

А ще ми писали про те, як працюватимуть ресторани МакДональдс під час відключення світла.

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