МакДональдс на Крещатике снова работает: что известно

Сеть ресторанов МакДональдс продолжает восстанавливать работу своих заведений по всей Украине. 8 декабря к списку открытых ресторанов добавилось еще два в Киеве - на Севастопольской площади и центральный - на Крещатике.
Об этом говорится в публикации МакДональдс в Facebook.
"Еще две точки на карте, к которым так и хочется проложить маршрут. Еще два места в Киеве, где вам всегда рады. Еще две возможности побаловать себя вкусненьким. Еще два заведения МакДональдс открыто!" - сказано в публикации.
Также указываются адреса ресторанов:
г. Киев, площадь Севастопольская, 1
г. Киев, станция метро Крещатик, улица Крещатик, 19-А
Все рестораны работают с 09:00 до 21:00. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются и посетителей просят пройти к ближайшим укрытиям.
Кстати, ранее мы рассказывали, почему украинцы так ждали открытия МакДональдс.
А еще мы писали о том, как будут работать рестораны МакДональдс при отключениях света.