МакДональдс на Крещатике снова работает: что известно

Какие МакДональдс в Киеве снова открылись

"Еще две точки на карте, к которым так и хочется проложить маршрут. Еще два места в Киеве, где вам всегда рады. Еще две возможности побаловать себя вкусненьким. Еще два заведения МакДональдс открыто!" - сказано в публикации.

Также указываются адреса ресторанов:

г. Киев, площадь Севастопольская, 1

г. Киев, станция метро Крещатик, улица Крещатик, 19-А

Какие еще МакДональдсы в Киеве работают:

просп. Гагарина, 2-а

просп. Бажана, 3-б

ул. Гришко, 7

ул. Вышгородская, 33-а

ул. Большая Васильковская, 22

просп. Броварской, 27

просп. Палладина, 7-а

просп. Курбаса, 19-а

просп. Оболонский, 26-а

ул. Е. Сверстюка, 1

просп. Победы, 138

просп. Бажана, 8

ул. Хоткевича Игната, 1-в

просп. Степана Бандеры, 12-а

ул. Оноре де Бальзака, 2-я

ул. Миколайчука,16

пл. Героев Бреста, 5

ул. Архитектора Вербицкого, 1

Все рестораны работают с 09:00 до 21:00. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются и посетителей просят пройти к ближайшим укрытиям.