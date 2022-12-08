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МакДональдс на Крещатике снова работает: что известно

МакДоналдьс на Крещатике снова работает (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Сеть ресторанов МакДональдс продолжает восстанавливать работу своих заведений по всей Украине. 8 декабря к списку открытых ресторанов добавилось еще два в Киеве - на Севастопольской площади и центральный - на Крещатике.

Об этом говорится в публикации МакДональдс в Facebook.

Какие МакДональдс в Киеве снова открылись

"Еще две точки на карте, к которым так и хочется проложить маршрут. Еще два места в Киеве, где вам всегда рады. Еще две возможности побаловать себя вкусненьким. Еще два заведения МакДональдс открыто!" - сказано в публикации.

Также указываются адреса ресторанов:

г. Киев, площадь Севастопольская, 1

г. Киев, станция метро Крещатик, улица Крещатик, 19-А

Какие еще МакДональдсы в Киеве работают:

  • просп. Гагарина, 2-а
  • просп. Бажана, 3-б
  • ул. Гришко, 7
  • ул. Вышгородская, 33-а
  • ул. Большая Васильковская, 22
  • просп. Броварской, 27
  • просп. Палладина, 7-а
  • просп. Курбаса, 19-а
  • просп. Оболонский, 26-а
  • ул. Е. Сверстюка, 1
  • просп. Победы, 138
  • просп. Бажана, 8
  • ул. Хоткевича Игната, 1-в
  • просп. Степана Бандеры, 12-а
  • ул. Оноре де Бальзака, 2-я
  • ул. Миколайчука,16
  • пл. Героев Бреста, 5
  • ул. Архитектора Вербицкого, 1

Все рестораны работают с 09:00 до 21:00. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются и посетителей просят пройти к ближайшим укрытиям.

Кстати, ранее мы рассказывали, почему украинцы так ждали открытия МакДональдс.

А еще мы писали о том, как будут работать рестораны МакДональдс при отключениях света.

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