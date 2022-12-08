МакДональдс на Хрещатику знову працює: що відомо
Мережа ресторанів МакДональдс продовжує відновлювати роботу своїх закладів по всій Україні. 8 грудня до списку відкритих ресторанів додалося ще два у Києві – на Севастопольській площі та центральний – на Хрещатику.
Про це йдеться у публікації МакДональдс у Facebook.
Які МакДональдс у Києві знову відкрилися
"Ще дві точки на карті, до яких так і хочеться прокласти маршрут. Ще два місця в Києві, де вам завжди раді. Ще дві можливості побалувати себе смачненьким. Ще два заклади МакДональдс відкрито!" - сказано у публікації.
Також зазначаються адреси ресторанів:
м. Київ, площа Севастопольська, 1
м. Київ, станція метро Хрещатик, вул. Хрещатик, 19-А
Які ще МакДональдс у Києві працюють:
- просп. Гагаріна, 2-а
- просп. Бажана, 3-б
- вул. Гришка, 7
- вул. Вишгородська, 33-а
- вул. Велика Васильківська, 22
- просп. Броварський, 27
- просп. Палладіна, 7-а
- просп. Курбаса, 19-а
- просп. Оболонський, 26-а
- вул. Є. Сверстюка, 1
- просп. Перемоги, 138
- просп. Бажана, 8
- вул. Хоткевича Гната, 1-в
- просп. Степана Бандери, 12-а
- вул. Оноре де Бальзака, 2-а
- вул. Миколайчука,16
- пл. Героїв Бресту, 5
- вул. Архітектора Вербицького, 1
Усі ресторани працюють з 09:00 до 21:00. Під час повітряної тривоги ресторани закриваються та відвідувачів просять пройти до найближчих укриттів.
До речі, раніше ми розповідали, чому українці так чекали на відкриття МакДональдс.
А ще ми писали про те, як працюватимуть ресторани МакДональдс під час відключення світла.