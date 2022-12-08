МакДональдс на Крещатике снова работает: что известно
Сеть ресторанов МакДональдс продолжает восстанавливать работу своих заведений по всей Украине. 8 декабря к списку открытых ресторанов добавилось еще два в Киеве - на Севастопольской площади и центральный - на Крещатике.
Об этом говорится в публикации МакДональдс в Facebook.
Какие МакДональдс в Киеве снова открылись
"Еще две точки на карте, к которым так и хочется проложить маршрут. Еще два места в Киеве, где вам всегда рады. Еще две возможности побаловать себя вкусненьким. Еще два заведения МакДональдс открыто!" - сказано в публикации.
Также указываются адреса ресторанов:
г. Киев, площадь Севастопольская, 1
г. Киев, станция метро Крещатик, улица Крещатик, 19-А
Какие еще МакДональдсы в Киеве работают:
- просп. Гагарина, 2-а
- просп. Бажана, 3-б
- ул. Гришко, 7
- ул. Вышгородская, 33-а
- ул. Большая Васильковская, 22
- просп. Броварской, 27
- просп. Палладина, 7-а
- просп. Курбаса, 19-а
- просп. Оболонский, 26-а
- ул. Е. Сверстюка, 1
- просп. Победы, 138
- просп. Бажана, 8
- ул. Хоткевича Игната, 1-в
- просп. Степана Бандеры, 12-а
- ул. Оноре де Бальзака, 2-я
- ул. Миколайчука,16
- пл. Героев Бреста, 5
- ул. Архитектора Вербицкого, 1
Все рестораны работают с 09:00 до 21:00. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются и посетителей просят пройти к ближайшим укрытиям.
Кстати, ранее мы рассказывали, почему украинцы так ждали открытия МакДональдс.
А еще мы писали о том, как будут работать рестораны МакДональдс при отключениях света.