Магучих снова попала на фото с российской спортсменкой: "обнимашки" проигнорировала
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая завоевала серебряную медаль на "Бриллиантовой лиге" в Цюрихе, после финала соревнований попала на совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, объятия с которой на Олимпийских играх 2020 в Токио в августе вызвали волну обсуждения среди украинцев.
Новые снимки опубликовала австралийская легкоатлетка Элинор Паттерсон в своем Instagram.
На кадрах можно увидеть группу спортсменок из разных стран, принимавших участие в "Бриллиантовой лиге", среди которых украинки Магучих и Ирина Геращенко, тоже до этого участвовавшая в Играх в Японии.
Одна из иностранных легкоатлеток после выступлений решила сделать коллективное фото со спортсменками-участницами.
На снимке-селфи Ярослава и Ирина стоят в среднем ряду. Между ними можно увидеть россиянку Ласицкене. Все прыгуньи солнечно улыбаются.
Украинские легкоатлетки Магучих и Геращенко на коллективном снимке с россиянкой Ласицкене (фото: instagram.com/eleanorpatterson
Ласицкене положила руку на плечо Ярославы. Но сама украинка не поддержала такой жест и просто обхватила свой спортивный коврик-матрац.
"Финал Бриллиантовой лиги; спасибо за грандиозное мероприятие. Наблюдать за этими женщинами было феноменально. Это был не мой день, когда я немного нервничала. Тем не менее это конец моего сезона, и пора немного расслабиться", - подписала совместное фото австралийская спортсменка.
Ярослава Магучих на "Бриллиантовой лиге" в Цюрихе (фото: instagram.com/rosya_dp)
Как сообщалось, в рамках финала "Бриллиантовой лиги" Украина отметилась двумя наградами - во время соревнований по прыжкам в высоту Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль, а Марина Бех-Романчук отличилась бронзовой медалью во время соревнований по прыжкам в длину.
Кстати, 19-летняя бронзовая олимпийская медалистка Ярослава в столице Швейцарии не только взяла "серебро", но и установила собственный рекорд в сезоне - 2,03 метра.
Также мы писали о том, что перед этим Ярослава Магучих расставила все точки над "і" в скандале с обнимашками с российской спортсменкой на Олимпиаде 2020. Тогда 19-летняя звезда спорта в обращении к украинцам призвала всех "быть осторожными, потому что враг готов на все", и добавила, что ситуация стала для нее опытом, которые "делает ее сильнее".