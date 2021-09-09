Магучіх знову потрапила на фото з російською спортсменкою: "обнімашки" проігнорувала

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка завоювала срібну медаль на "Діамантовій лізі" в Цюріху, після фіналу змагань потрапила на спільне фото з російською спортсменкою Марією Ласіцкене, обійми з якою на Олімпійських іграх 2020 в Токіо в серпні викликали хвилю обговорення серед українців .

На кадрах можна побачити групу спортсменок з різних країн, які брали участь в "Діамантовій лізі", серед яких українки Магучіх та Ірина Геращенко, яка теж до цього брала участь в Іграх в Японії.

Одна з іноземних легкоатлеток після виступів вирішила зробити колективне фото зі спортсменками-учасницями.

На знімку-селфі Ярослава та Ірина стоять в середньому ряду. Між ними можна побачити росіянку Ласіцкене. Всі стрибунки сонячно посміхаються.

Українські легкоатлетки Магучіх і Геращенко на колективному знімку з росіянкою Ласіцкене (фото: instagram.com/eleanorpatterson

Ласіцкене поклала руку на плече Ярослави. Але сама українка не підтримала такий жест і просто обхопила свій спортивний килимок-матрац.

"Фінал Діамантової ліги; дякую за грандіозний захід. Спостерігати за цими жінками було феноменально. Це був не мій день, коли я трохи нервувала. Проте це кінець мого сезону, і пора трохи розслабитися", - підписала спільне фото австралійська спортсменка.

Ярослава Магучіх на "Діамантовій лізі" в Цюріху (фото: instagram.com/rosya_dp)

Як повідомлялося, у рамках фіналу "Діамантової ліги" Україна відзначилася двома нагородами - під час змагань зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх завоювала срібну медаль, а Марина Бех-Романчук відзначилася бронзовою медаллю під час змагань зі стрибків у довжину.

До речі, 19-річна бронзова олімпійська медалістка Ярослава в столиці Швейцарії не тільки взяла "срібло", а й встановила власний рекорд у сезоні - 2,03 метра.