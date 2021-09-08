Украина завоевала две награды в финале "Бриллиантовой лиги": кто отличился
Фото: спортсменка Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль (instagram.com/rosya_dp)
В рамках финала "Бриллиантовой лиги" Украина отметилась двумя наградами. Украинские спортсменки завоевали серебряную и бронзовую медали.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter-аккаунта Национального олимпийского комитета Украины.
Во время соревнований по прыжкам в высоту Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль. Спортсменка установила собственный рекорд в сезоне - 2,03 метра.
Марина Бех-Романчук, со своей стороны, отличилась бронзовой медалью во время соревнований по прыжкам в длину.