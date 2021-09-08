ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина завоевала две награды в финале "Бриллиантовой лиги": кто отличился

Новина українською →
Швейцария , Среда 08 сентября 2021 21:39
Украина завоевала две награды в финале "Бриллиантовой лиги": кто отличился Фото: спортсменка Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль (instagram.com/rosya_dp)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках финала "Бриллиантовой лиги" Украина отметилась двумя наградами. Украинские спортсменки завоевали серебряную и бронзовую медали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter-аккаунта Национального олимпийского комитета Украины.

Во время соревнований по прыжкам в высоту Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль. Спортсменка установила собственный рекорд в сезоне - 2,03 метра.

Марина Бех-Романчук, со своей стороны, отличилась бронзовой медалью во время соревнований по прыжкам в длину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцария
NEWS
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник
DAILY
Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости