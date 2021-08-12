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Магучих впервые прокомментировала фото с россиянкой: "я очень уважаю украинских воинов"

Новина українською →
Киев, Четверг 12 августа 2021 12:37
Магучих впервые прокомментировала фото с россиянкой: "я очень уважаю украинских воинов" Легкоатлетка Ярослава Магучих сфотографировалась с россиянкой (фото: instagram.com/yaroslavamahuchikh.fanpage)
Автор: Дмитрий Войналович

Украинская атлетка и бронзовый призер Олимпиады 2020 Ярослава Магучих впервые прокомментировала скандальные фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

Заявление о скандале, который вызвал волну обсуждения среди украинцев, 19-летняя Ярослава сделала в аэропорту сразу после возвращения из Токио.

Магучих впервые прокомментировала фото с россиянкой: &quot;я очень уважаю украинских воинов&quot;Магучих впервые прокомментировала фото с россиянкой: &quot;я очень уважаю украинских воинов&quot;Магучих впервые прокомментировала фото с россиянкой: &quot;я очень уважаю украинских воинов&quot;

Ярослава Магучих на фото с россиянкой Марией Ласицкене (instagram.com/vpshmagazine)

Так, Магучих отметила, что в ее фотографии со спортсменкой, которая представляла команду Олимпийского комитета России (сборная РФ не участвовала в Олимпиаде в исполнение решения спортивного арбитражного суда) не было никакой политической позиции.

По словам девушки, это привычное дело на соревнованиях, когда все спортсмены поздравляют и обнимают друг друга.

"Я не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Российской Федерацией. Мы просто поздравили друг друга по олимпийским традициям. И я очень уважаю украинских воинов, которые сражаются за то, чтобы мы могли выступать на международной арене", - сказала она.

Также девушка высказалась о хейтерах.

"У нас свобода мысли... Поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует, ведь это тот опыт для меня, который сделает меня сильнее", - заявила Ярослава.


Теперь девушку, которая, к слову, является младшим лейтенантом ВСУ, вызывают "на ковер" в Министерство обороны Украины. Ярославу предстоит в частности разговор с заместителем министра обороны Анной Маляр.

Сама Маляр перед этим говорила, что спортсмены, которые представляют Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что наша страна сейчас воюет с Россией, поэтому это накладывает определенные ограничения и ответственность на атлетов.

Напомним, ранее скандальная Ирина Фарион назвала Ярославу "биомусором", чем возмутила украинское общество.

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