Магучих расставила все точки над "і" в скандале с обнимашками: "враг готов на все"

Украинская спортсменка и бронзовая олимпийская призерка Ярослава Магучих после резонансных фото с российской легкоатлеткой на Играх 2020 в Токио, которую она обняла на радостях после выступления, обратилась к украинцам и прояснила свой поступок, вызвавший массу обсуждений.

Об этом 19-летняя Магучих 12 августа написала в своем Instagram .

Девушка в первую очередь поблагодарила всех за теплую встречу по возвращению олимпийцев домой в Украину из Японии, и призналась, что с гордостью представляет свою страну на международном уровне с 2017 года.

"Горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою наш гимн", - отметила Ярослава.

Спортсменка в своем обращении к украинцам решила расставить все точки над "і" в ситуации с "обнимашками" с представительницей России на Олимпиаде.

"Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль! Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир", - рассказала Магучих.

Ярослава Магучих на фото с россиянкой Марией Ласицкене (instagram.com/vpshmagazine)

Легкоатлетка напомнила, что является младшим лейтенантом ВСУ, и отметила также - во время российской военной агрессии против Украины следует сохранять бдительность, так как враг готов на все.

"Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью! Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все", - подчеркнула Ярослава.

Атлетка добавила, что ситуация стала для нее опытом, которые "делает ее сильнее".

"Впереди - новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку!" - резюмировала молодая звезда спорта.

Ярослава Магучих обратилась к украинцам (фото: instagram.com/vpshmagazine)

В сети под постом Магучих - очень теплые комментарии с поздравлениями, и пожеланиями новых спортивных свершений.