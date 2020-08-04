Магнитные бури в августе: названы даты сильных метеоволн

Магнитные бури в августе 2020 года (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты назвали все даты сильных магнитных бурь в августе

Магнитные бури в августе могут существенно ухудшить самочувствие людей на два больших праздника. Специалисты предупреждают, что ухудшение геомагнитной обстановки будет длиться волнами, по несколько дней.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, сильная вспышка ожидается во вторник, 4 августа. Следующий магнитный удар накроет Землю в конце месяца – 24 и 25 августа, на День Независимости в Украине. Волны разной интенсивности будут чувствоваться до 29 августа. Небольшая буря также может отразиться на самочувствии 10 августа.

Напряженная геомагнитная обстановка может спровоцировать головные боли, сонливость, раздражение, общее ухудшение самочувствия.

Специалисты рекомендуют в дни магнитных бурь снизить физическую активность и нагрузку, постараться больше отдыхать. По возможности нужно исключить стрессовые ситуации, нормально выспаться, соблюдать здоровый рацион питания, употреблять много воды.

Метеочувствительным людям не рекомендуется отправляться в дальние поездки и перегружать себя эмоционально и физически. Людям с хроническими заболеваниями нужно больше времени уделить отдыху, прогулкам на свежем воздухе, под руками нужно держать необходимые лекарства и при необходимости – связаться с лечащим врачом.

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