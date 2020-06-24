Эти продукты помогут, когда болит голова и "крутит" ноги на погоду

Продукты, которые помогают справиться с перепадами погоды (Коллаж РБК-Украина)

Медики назвали способы, которые помогут справиться с плохим самочувствием во время перепадов погоды

Резкие перепады погоды часто негативно сказываются на самочувствии человека, так как организм не может быстро и легко перестроиться под разные температурные и погодные режимы. Как показывает статистика, значительное количество случаев смертности от сердечно-сосудистых заболеваний приходится именно на периоды частых и резких изменений погоды.

Чаще всего проблемы возникают у людей с хроническими заболеваниями, так как резкие перепады ухудшают течение болезней или вызывают нежелательные изменения в самочувствии. Резкие перепады температур, атмосферного давления, влажности воздуха, усиление ветра, магнитные бури – все это ведет к возникновению патологических состояний, пишет медицинский портал "СантаЛен".

Как помочь организму в такие дни

Если резкие перепады погоды и атмосферного давления действуют на организм по гипотоническому типу (артериальное давление падает, кружится голова, упадок сил, сонливость, апатия, снижение концентрации и внимания), то нужно обеспечить приток свежего воздуха и высыпаться.

Если организм реагирует по гипертоническому типу (артериальное давление повышается, сердцебиение, головная боль), то исключить из рациона блюда с большим содержанием соли. Они задерживают жидкость в организме и увеличивают объем циркулирующей крови.

В такие дни нужно ограничить физические нагрузки, а также избегать эмоциональных напряжений.

Какие продукты могут помочь гипотоникам

Повысить артериальное давление поможет порция черного кофе, сладкого черного чая с 1 ст. ложку коньяка или бокал красного вина.

Также помогут взбодриться чаи с мятой и медом, настойка женьшеня, лимонника, элеутерококка. Если одолевают мигрени из-за сильного ветра, то нужно выпить обезболивающее, укутать ноги и полежать. Жидкости стоит употреблять немного, так как она повышает давление и усиливает боль.

Какие продукты могут помочь гипертоникам

В дни непогоды следует отказаться от напитков с кофеином: кофе, крепкого чая, энерготоников. Вместо них стоит выпить травяные чаи, отвар шиповника, компоты.

В рацион стоит включить печеные яблоки, изюм, курагу, а также бананы.

Напомним, ранее мы писали о том, как побороть метеозависимость и помочь организму во время магнитных бурь.

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Автор: Анна Шиканова