ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Магнітні бурі у серпні: названі дати сильних метеохвиль

Вівторок 04 серпня 2020 20:14
Магнітні бурі у серпні: названі дати сильних метеохвиль
Магнітні бурі у серпні 2020 року (Колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Фахівці назвали всі дати сильних магнітних бурь в серпні

Магнітні бурі у серпні можуть істотно погіршити самопочуття людей на два великих свята. Фахівці попереджають, що погіршення геомагнітної обстановки буде тривати хвилями, по кілька днів.

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, сильний спалах очікується у вівторок, 4 серпня. Наступний магнітний удар накриє Землю в кінці місяця – 24 і 25 серпня, на День Незалежності в Україні. Хвилі різної інтенсивності будуть відчуватися до 29 серпня. Невелика буря також може позначитися на самопочутті 10 серпня.

Напружена геомагнітна обстановка може спровокувати головні болі, сонливість, роздратування, загальне погіршення самопочуття.

Фахівці рекомендують у дні магнітних бур знизити фізичну активність і навантаження, постаратися більше відпочивати. По можливості потрібно виключити стресові ситуації, нормально виспатися, дотримуватися здоровий раціон харчування, вживати багато води.

Метеочутливим людям не рекомендується вирушати в далекі поїздки й перевантажувати себе емоційно і фізично. Людям з хронічними захворюваннями потрібно більше часу приділити відпочинку, прогулянок на свіжому повітрі, під руками потрібно тримати необхідні ліки та при необхідності зв'язатися з лікарем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали продукти, які допоможуть впоратися з передами погоди та магнітними бурями.

А також ми розповідали про те, що кардіолог дала поради про те, як позбавитися від метеозалежності назавжди.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України магнитная буря
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся