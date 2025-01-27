Магнітні бурі: усі несприятливі дати, прогноз на тиждень

Магнітні бурі знову охоплять Землю цього тижня і вони можуть вплинути на самопочуття багатьох людей. У середині тижня очікуються сильніші бурі, до яких варто підготуватися.

Коли будуть магнітні бурі цього тижня та як вберегти організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі - це потужні геомагнітні явища, які виникають через активність на Сонці. Їх вплив може змінюватись від слабких коливань до потужних ударів, здатних викликати проблеми зі зв’язком, електромережами, а також погіршення самопочуття як у метеозалежних людей, так і у всіх інших.

Основною причиною магнітних бур є сонячні спалахи, які викликають викиди плазми в космос. Коли ці потоки досягають магнітного поля Землі, виникають геомагнітні збурення.

Коли будуть магнітні бурі

27 січня: спокійний день, індекс геомагнітної активності Kp 2. Вплив геомагнітних збурень слабкий або зовсім не відчутний.

28 січня: очікується магнітна буря середньої інтенсивності, Кр 4. Люди, чутливі до зміни погоди, можуть відчути легке нездужання.

29 січня: пік активності магнітної бурі. Вона досягне рівня Kp 5-6. У цей день більшість людей можуть відчути нездужання, головні болі, зниження концентрації та працездатності.

30 січня: магнітна буря піде на спад, але коливання залишаються на рівні Kp 4. Рекомендується більше відпочивати.

31 січня: стабілізація магнітного поля, зниження геомагнітної активності до Kp 3. Вплив на людині - від помірного до слабкого.

Варто зазначити, що усі прогнози науковців - попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Який вплив на людину має магнітна буря

Помірні магнітні бурі здатні відчути тільки люди, які більш схильні до коливань погоди та геомагнітної обстановки. Бурі з індексами вище 4 - це бурі, які можуть відчувати більшість людей на планеті.

При бурях червоного рівня можливий також збій у роботі джерел зв'язку - радіочастоти, супутники, GPRS, мобільний зв'язок.

Вчені провели чимало досліджень на тему магнітних бур і багато з них підтверджують вплив на людину. У такі дні люди частіше скаржаться на погане самопочуття, втому, загострення хронічних захворювань.

Одне з досліджень з'ясувало, що сильні магнітні бурі здатні впливати на біоелектричні процесі в організмі людини та викликати порушення сну, зниження працездатності, підвищення тривожності та дратівливості.

Найчастіші симптоми:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Туман в голові

Нудота

Швидка втома

Сонливість вдень

Безсоння вночі

Зниження концентрації та працездатності

Пригніченість

Дратівливість

Депресивні стани

Агресія

Підвищення тривожності

Перепади настрою

Загострення хронічних захворювань, особливо серцево-судинних

Як пережити магнітні бурі без стресу

Медики дають загальні рекомендації й радять більше відпочивати та дотримуватися нормального режиму дня, а саме: