Магнітні бурі: усі несприятливі дати, прогноз на тиждень
Магнітні бурі знову охоплять Землю цього тижня і вони можуть вплинути на самопочуття багатьох людей. У середині тижня очікуються сильніші бурі, до яких варто підготуватися.
Коли будуть магнітні бурі цього тижня та як вберегти організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Що таке магнітна буря
Магнітні бурі - це потужні геомагнітні явища, які виникають через активність на Сонці. Їх вплив може змінюватись від слабких коливань до потужних ударів, здатних викликати проблеми зі зв’язком, електромережами, а також погіршення самопочуття як у метеозалежних людей, так і у всіх інших.
Основною причиною магнітних бур є сонячні спалахи, які викликають викиди плазми в космос. Коли ці потоки досягають магнітного поля Землі, виникають геомагнітні збурення.
Коли будуть магнітні бурі
27 січня: спокійний день, індекс геомагнітної активності Kp 2. Вплив геомагнітних збурень слабкий або зовсім не відчутний.
28 січня: очікується магнітна буря середньої інтенсивності, Кр 4. Люди, чутливі до зміни погоди, можуть відчути легке нездужання.
29 січня: пік активності магнітної бурі. Вона досягне рівня Kp 5-6. У цей день більшість людей можуть відчути нездужання, головні болі, зниження концентрації та працездатності.
30 січня: магнітна буря піде на спад, але коливання залишаються на рівні Kp 4. Рекомендується більше відпочивати.
31 січня: стабілізація магнітного поля, зниження геомагнітної активності до Kp 3. Вплив на людині - від помірного до слабкого.
Варто зазначити, що усі прогнози науковців - попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.
Який вплив на людину має магнітна буря
Помірні магнітні бурі здатні відчути тільки люди, які більш схильні до коливань погоди та геомагнітної обстановки. Бурі з індексами вище 4 - це бурі, які можуть відчувати більшість людей на планеті.
При бурях червоного рівня можливий також збій у роботі джерел зв'язку - радіочастоти, супутники, GPRS, мобільний зв'язок.
Вчені провели чимало досліджень на тему магнітних бур і багато з них підтверджують вплив на людину. У такі дні люди частіше скаржаться на погане самопочуття, втому, загострення хронічних захворювань.
Одне з досліджень з'ясувало, що сильні магнітні бурі здатні впливати на біоелектричні процесі в організмі людини та викликати порушення сну, зниження працездатності, підвищення тривожності та дратівливості.
Найчастіші симптоми:
- Головний біль
- Мігрень
- Запаморочення
- Туман в голові
- Нудота
- Швидка втома
- Сонливість вдень
- Безсоння вночі
- Зниження концентрації та працездатності
- Пригніченість
- Дратівливість
- Депресивні стани
- Агресія
- Підвищення тривожності
- Перепади настрою
- Загострення хронічних захворювань, особливо серцево-судинних
Як пережити магнітні бурі без стресу
Медики дають загальні рекомендації й радять більше відпочивати та дотримуватися нормального режиму дня, а саме:
- Повноцінно висипатися
- Пити багато води
- Відпочивати
- Гуляти на свіжому повітрі
- Провітрювати приміщення
- Знизити фізичне та психоемоційне навантаження
- Уникати стресів та сварок
- Відмовитися від кави, енергетиків, алкоголю, куріння
- Повноцінно та поживно харчуватися
- Проводити вечір у спокої
- Зменшити використання гаджетів
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Під час написання матеріалу використані джерела: NOAA Space Weather Prediction Center, Space Weather Live.
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