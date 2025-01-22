ua en ru
Ср, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Забудьте про головний біль. Цей чай-рятівник назавжди позбавить проблеми

Середа 22 січня 2025 09:49
UA EN RU
Забудьте про головний біль. Цей чай-рятівник назавжди позбавить проблеми Фото: Який чай допоможе при головних болях (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Головний біль є одним із найпоширеніших захворювань, яким страждають мільйони людей у ​​всьому світі. Від щоденної напруги до виснажливої ​​мігрені – знайти ефективне полегшення може бути складно. Однак останні дослідження показали природний засіб, який обіцяє негайні результати - це популярний чай.

Який напій треба приготувати при головних болях, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Який чай допоможе при мігрені?

Імбир - корінь, відомий своїми численними лікувальними властивостями. Його використання сягає тисячоліть тому в традиційній медицині, особливо в Азії. Експерти відзначили, що імбир містить протизапальні та антиоксидантні сполуки, які можуть допомогти зменшити запалення та полегшити біль.

Недавнє дослідження, опубліковане в медичному журналі, показало, що вживання імбирного чаю може бути таким же ефективним, як і деякі безрецептурні ліки для лікування головного болю.

Це пов’язано з його здатністю пригнічувати вироблення простагландинів, хімічних речовин в організмі, які сприяють запаленню та болю.

Забудьте про головний біль. Цей чай-рятівник назавжди позбавить проблемиІмбирний чай допоможе при мігрені (pixabay.com)

Інші переваги імбирного чаю

Окрім ефективності проти головного болю, імбирний чай має й інші переваги для здоров’я:

Покращує травлення

Імбир відомий своїми вітрогонними властивостями, допомагаючи полегшити проблеми з травленням, такі як здуття живота та гази.

Підвищує імунітет

Його антиоксидантні властивості допомагають зміцнити захисні сили організму.

Знімає нудоту

Це популярний засіб від нудоти, в тому числі викликаної заколисуванням або вагітністю.

Хоча важливо проконсультуватися з лікарем при постійному або сильному болі, введення імбирного чаю у ваш розпорядок дня може бути ефективним і природним способом боротьби з головним болем.

Читайте також, незвичайний чай може допомогти зменшити ризик діабету і ожиріння.

Вам буде цікаво прочитати про 5 видів чаїв від болю в горлі та захисту організму від інфекцій.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Здоров'я
NEWS
Роль Трампа, 200 тисяч миротворців і небезпека "угоди з дияволом". Що сказав Зеленський в Давосі
Роль Трампа, 200 тисяч миротворців і небезпека "угоди з дияволом". Що сказав Зеленський в Давосі