Магнитные бури: все неблагоприятные даты, прогноз на неделю

Магнитные бури снова охватят Землю на этой неделе и они могут повлиять на самочувствие многих людей. В середине недели ожидаются более сильные бури, к которым стоит подготовиться.

Когда будут магнитные бури на этой неделе и как уберечь организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое магнитная буря

Магнитные бури - это мощные геомагнитные явления, которые возникают из-за активности на Солнце. Их влияние может варьироваться от слабых колебаний до мощных ударов, способных вызвать проблемы со связью, электросетями, а также ухудшение самочувствия как у метеозависимых людей, так и у всех остальных.

Основной причиной магнитных бурь являются солнечные вспышки, которые вызывают выбросы плазмы в космос. Когда эти потоки достигают магнитного поля Земли, возникают геомагнитные возмущения.

Когда будут магнитные бури

27 января: спокойный день, индекс геомагнитной активности Kp 2. Влияние геомагнитных возмущений слабое или совсем не ощутимое.

28 января: ожидается магнитная буря средней интенсивности, Кр 4. Люди, чувствительные к изменению погоды, могут почувствовать легкое недомогание.

29 января: пик активности магнитной бури. Она достигнет уровня Kp 5-6. В этот день большинство людей могут почувствовать недомогание, головные боли, снижение концентрации и работоспособности.

30 января: магнитная буря пойдет на спад, но колебания остаются на уровне Kp 4. Рекомендуется больше отдыхать.

31 января: стабилизация магнитного поля, снижение геомагнитной активности до Kp 3. Влияние на человека - от умеренного до слабого.

Стоит отметить, что все прогнозы ученых - предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Какое влияние на человека имеет магнитная буря

Умеренные магнитные бури способны почувствовать только люди, которые более подвержены колебаниям погоды и геомагнитной обстановки. Бури с индексами выше 4 - это бури, которые могут ощущать большинство людей на планете.

При бурях красного уровня возможен также сбой в работе источников связи - радиочастоты, спутники, GPRS, мобильная связь.

Ученые провели немало исследований на тему магнитных бурь и многие из них подтверждают влияние на человека. В такие дни люди чаще жалуются на плохое самочувствие, усталость, обострение хронических заболеваний.

Одно из исследований выяснило, что сильные магнитные бури способны влиять на биоэлектрические процессы в организме человека и вызывать нарушения сна, снижение работоспособности, повышение тревожности и раздражительности.

Самые частые симптомы:

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Туман в голове

Тошнота

Быстрая усталость

Сонливость днем

Бессонница ночью

Снижение концентрации и работоспособности

Подавленность

Раздражительность

Депрессивные состояния

Агрессия

Повышение тревожности

Перепады настроения

Обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых

Как пережить магнитные бури без стресса

Медики дают общие рекомендации и советуют больше отдыхать и придерживаться нормального режима дня, а именно: