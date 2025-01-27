Магнитные бури: все неблагоприятные даты, прогноз на неделю
Магнитные бури снова охватят Землю на этой неделе и они могут повлиять на самочувствие многих людей. В середине недели ожидаются более сильные бури, к которым стоит подготовиться.
Когда будут магнитные бури на этой неделе и как уберечь организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что такое магнитная буря
Магнитные бури - это мощные геомагнитные явления, которые возникают из-за активности на Солнце. Их влияние может варьироваться от слабых колебаний до мощных ударов, способных вызвать проблемы со связью, электросетями, а также ухудшение самочувствия как у метеозависимых людей, так и у всех остальных.
Основной причиной магнитных бурь являются солнечные вспышки, которые вызывают выбросы плазмы в космос. Когда эти потоки достигают магнитного поля Земли, возникают геомагнитные возмущения.
Когда будут магнитные бури
27 января: спокойный день, индекс геомагнитной активности Kp 2. Влияние геомагнитных возмущений слабое или совсем не ощутимое.
28 января: ожидается магнитная буря средней интенсивности, Кр 4. Люди, чувствительные к изменению погоды, могут почувствовать легкое недомогание.
29 января: пик активности магнитной бури. Она достигнет уровня Kp 5-6. В этот день большинство людей могут почувствовать недомогание, головные боли, снижение концентрации и работоспособности.
30 января: магнитная буря пойдет на спад, но колебания остаются на уровне Kp 4. Рекомендуется больше отдыхать.
31 января: стабилизация магнитного поля, снижение геомагнитной активности до Kp 3. Влияние на человека - от умеренного до слабого.
Стоит отметить, что все прогнозы ученых - предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.
Какое влияние на человека имеет магнитная буря
Умеренные магнитные бури способны почувствовать только люди, которые более подвержены колебаниям погоды и геомагнитной обстановки. Бури с индексами выше 4 - это бури, которые могут ощущать большинство людей на планете.
При бурях красного уровня возможен также сбой в работе источников связи - радиочастоты, спутники, GPRS, мобильная связь.
Ученые провели немало исследований на тему магнитных бурь и многие из них подтверждают влияние на человека. В такие дни люди чаще жалуются на плохое самочувствие, усталость, обострение хронических заболеваний.
Одно из исследований выяснило, что сильные магнитные бури способны влиять на биоэлектрические процессы в организме человека и вызывать нарушения сна, снижение работоспособности, повышение тревожности и раздражительности.
Самые частые симптомы:
- Головная боль
- Мигрень
- Головокружение
- Туман в голове
- Тошнота
- Быстрая усталость
- Сонливость днем
- Бессонница ночью
- Снижение концентрации и работоспособности
- Подавленность
- Раздражительность
- Депрессивные состояния
- Агрессия
- Повышение тревожности
- Перепады настроения
- Обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых
Как пережить магнитные бури без стресса
Медики дают общие рекомендации и советуют больше отдыхать и придерживаться нормального режима дня, а именно:
- Полноценно высыпаться
- Пить много воды
- Отдыхать
- Гулять на свежем воздухе
- Проветривать помещение
- Снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку
- Избегать стрессов и ссор
- Отказаться от кофе, энергетиков, алкоголя, курения
- Полноценно и питательно питаться полноценно и питательно
- Проводить вечер в спокойствии
- Уменьшить использование гаджетов
Ранее мы писали о том, какой чай поможет при головной боли.
А еще рассказывали о том, какой фрукт есть нельзя, если болит голова.
При написании материала использованы источники: NOAA Space Weather Prediction Center, Space Weather Live.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.