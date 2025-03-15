Сильна магнітна буря накриє Україну: дата шторму і як знизити вплив
Магнітні бурі можуть викликати неприємні відчуття у багатьох людей на планеті цими вихідними. За прогнозами вчених, після важкого геомагнітного тижня прийде полегшення, однак геомагнітна ситуація все одно буде нестабільною.
Коли варто очікувати магнітні бурі в середині березня та як захистити свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Що таке магнітна буря
Щоденно на Сонці стаються різноманітні вибухи та спалахи, через які у простір виходить велика кількість заряджених частинок. Вони вільно рухаються у різних напрямках, зокрема і в сторону Землі.
Коли ці частинки досягають магнітосфери нашої планети, виникає збурення, яке вчені називають магнітними бурями. Бурі бувають різної інтенсивності - слабкі, помірні, потужні та навіть геошторми.
Як показують дослідження, магнітні бурі здатні впливати на життєдіяльність людини. Багато людей у дні магнітних бур відчувають погіршення самопочуття, пригнічений настрій, слабкість, головні болі. Також магнітні бурі можуть викликати збій у роботі джерел зв'язку - супутники, радіо та мобільний зв'язок, GPRS.
Які проблеми зі здоров'ям викликають магнітні бурі
Помірні та слабкі бурі викликають погіршення самопочуття тільки у метеочутливих людей, а от бурі червоного рівня можуть спричинити у багатьох людей наступні симптоми:
- Головний біль
- Запаморочення
- Мігрень
- Стрибки тиску
- Порушення серцевого ритму
- Нудота
- Сонливість вдень
- Безсоння вночі
- Слабкість
- Швидка втома
- Зниження концентрації
- Падіння працездатності
- Пригнічений настрій
- Депресивний стан
- Дратівливість
- Агресія
- Підвищення тривожності
- Загострення хронічних захворювань
Прогноз магнітних бур на 15-16 березня
За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), у період з 15 по 16 березня 2025 року очікується підвищена геомагнітна активність. Прогнозовані значення Kp-індексу, що відображають рівень геомагнітних збурень, становитимуть:
15 березня 2025 року: Kp-індекс досягне значення 5, що відповідає сильній геомагнітній бурі (рівень G1).
16 березня 2025 року: Kp-індекс прогнозується на рівні 6, що вказує на сильнішу геомагнітну бурю (рівень G2).
Такі рівні геомагнітної активності можуть впливати на роботу енергетичних систем, космічних апаратів та радіозв'язку, а також - погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.
Як знизити вплив магнітних бур
Медики дають загальні рекомендації на дні магнітних бур і в першу чергу радять більше відпочивати та дотримуватися нормального розпорядку дня.
Що ще допоможе:
- Прогулянки на свіжому повітрі
- Провітрювання приміщень двічі на день
- Збалансоване харчування
- Достатня кількість питної води
- Відпочинок
- Нормальний сон (не менше 7-9 годин на добу)
- Релаксація - його, медитація, спокійні справи
- Зменшення фізичного навантаження
- Обмеження в каві, алкоголю, сигаретах, жирній та шкідливій їжі
- Уникнення сварок, з'ясування стосунків
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Під час написання матеріалу були використані джерела: Центр прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC), Європейське космічне агентство (ESA), SpaceWeatherLive.
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