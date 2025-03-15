Сильна магнітна буря накриє Україну: дата шторму і як знизити вплив

Магнітні бурі можуть викликати неприємні відчуття у багатьох людей на планеті цими вихідними. За прогнозами вчених, після важкого геомагнітного тижня прийде полегшення, однак геомагнітна ситуація все одно буде нестабільною.

Коли варто очікувати магнітні бурі в середині березня та як захистити свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке магнітна буря

Щоденно на Сонці стаються різноманітні вибухи та спалахи, через які у простір виходить велика кількість заряджених частинок. Вони вільно рухаються у різних напрямках, зокрема і в сторону Землі.

Коли ці частинки досягають магнітосфери нашої планети, виникає збурення, яке вчені називають магнітними бурями. Бурі бувають різної інтенсивності - слабкі, помірні, потужні та навіть геошторми.

Як показують дослідження, магнітні бурі здатні впливати на життєдіяльність людини. Багато людей у дні магнітних бур відчувають погіршення самопочуття, пригнічений настрій, слабкість, головні болі. Також магнітні бурі можуть викликати збій у роботі джерел зв'язку - супутники, радіо та мобільний зв'язок, GPRS.

Які проблеми зі здоров'ям викликають магнітні бурі

Помірні та слабкі бурі викликають погіршення самопочуття тільки у метеочутливих людей, а от бурі червоного рівня можуть спричинити у багатьох людей наступні симптоми:

Головний біль

Запаморочення

Мігрень

Стрибки тиску

Порушення серцевого ритму

Нудота

Сонливість вдень

Безсоння вночі

Слабкість

Швидка втома

Зниження концентрації

Падіння працездатності

Пригнічений настрій

Депресивний стан

Дратівливість

Агресія

Підвищення тривожності

Загострення хронічних захворювань

Прогноз магнітних бур на 15-16 березня

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), у період з 15 по 16 березня 2025 року очікується підвищена геомагнітна активність. Прогнозовані значення Kp-індексу, що відображають рівень геомагнітних збурень, становитимуть:

15 березня 2025 року: Kp-індекс досягне значення 5, що відповідає сильній геомагнітній бурі (рівень G1).

16 березня 2025 року: Kp-індекс прогнозується на рівні 6, що вказує на сильнішу геомагнітну бурю (рівень G2).

Такі рівні геомагнітної активності можуть впливати на роботу енергетичних систем, космічних апаратів та радіозв'язку, а також - погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.

Як знизити вплив магнітних бур

Медики дають загальні рекомендації на дні магнітних бур і в першу чергу радять більше відпочивати та дотримуватися нормального розпорядку дня.

Що ще допоможе:

Прогулянки на свіжому повітрі

Провітрювання приміщень двічі на день

Збалансоване харчування

Достатня кількість питної води

Відпочинок

Нормальний сон (не менше 7-9 годин на добу)

Релаксація - його, медитація, спокійні справи

Зменшення фізичного навантаження

Обмеження в каві, алкоголю, сигаретах, жирній та шкідливій їжі

Уникнення сварок, з'ясування стосунків

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