Сильная магнитная буря накроет Украину: дата шторма и как снизить влияние
Магнитные бури могут вызвать неприятные ощущения у многих людей на планете в эти выходные. По прогнозам ученых, после тяжелой геомагнитной недели придет облегчение, однако геомагнитная ситуация все равно будет нестабильной.
Когда стоит ожидать магнитные бури в середине марта и как защитить свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что такое магнитная буря
Ежедневно на Солнце происходят различные взрывы и вспышки, из-за которых в пространство выходит большое количество заряженных частиц. Они свободно движутся в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли.
Когда эти частицы достигают магнитосферы нашей планеты, возникает возмущение, которое ученые называют магнитными бурями. Бури бывают разной интенсивности - слабые, умеренные, мощные и даже геоштормы.
Как показывают исследования, магнитные бури способны влиять на жизнедеятельность человека. Многие люди в дни магнитных бурь испытывают ухудшение самочувствия, подавленное настроение, слабость, головные боли. Также магнитные бури могут вызвать сбой в работе источников связи - спутники, радио и мобильная связь, GPRS.
Какие проблемы со здоровьем вызывают магнитные бури
Умеренные и слабые бури вызывают ухудшение самочувствия только у метеочувствительных людей, а вот бури красного уровня могут вызвать у многих людей следующие симптомы:
- Головная боль
- Головокружение
- Мигрень
- Скачки давления
- Нарушение сердечного ритма
- Тошнота
- Сонливость днем
- Бессонница ночью
- Слабость
- Быстрая усталость
- Снижение концентрации
- Падение работоспособности
- Подавленное настроение
- Депрессивное состояние
- Раздражительность
- Агрессия
- Повышение тревожности
- Обострение хронических заболеваний
Прогноз магнитных бурь на 15-16 марта
По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в период с 15 по 16 марта 2025 года ожидается повышенная геомагнитная активность. Прогнозируемые значения Kp-индекса, отражающие уровень геомагнитных возмущений, составят:
15 марта 2025 года: Kp-индекс достигнет значения 5, что соответствует сильной геомагнитной буре (уровень G1).
16 марта 2025 года: Kp-индекс прогнозируется на уровне 6, что указывает на более сильную геомагнитную бурю (уровень G2).
Такие уровни геомагнитной активности могут влиять на работу энергетических систем, космических аппаратов и радиосвязи, а также - ухудшение самочувствия у многих людей на планете.
Как снизить влияние магнитных бурь
Медики дают общие рекомендации на дни магнитных бурь и в первую очередь советуют больше отдыхать и придерживаться нормального распорядка дня.
Что еще поможет:
- Прогулки на свежем воздухе
- Проветривание помещений дважды в день
- Сбалансированное питание
- Достаточное количество питьевой воды
- Отдых
- Нормальный сон (не менее 7-9 часов в сутки)
- Релаксация - его, медитация, спокойные дела
- Уменьшение физической нагрузки
- Ограничение в кофе, алкоголе, сигаретах, жирной и вредной пище
- Избегание ссор, выяснения отношений
Вас может заинтересовать:
- Причины, по которым утром может часто болеть голова
- Какие симптомы головной боли игнорировать категорически нельзя
- Главная ошибка в постели, которая мешает вам спать
При написании материала были использованы источники: Центр прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), Европейское космическое агентство (ESA), SpaceWeatherLive.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.