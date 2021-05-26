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Магнитная буря красного уровня накрывает Украину: как уберечься

Автор: Владимир Костырин

Сильная магнитная буря доставит украинцам 26 мая немало хлопот, ведь интенсивность метеоудара будет сохраняться всю первую половину дня, и только к вечеруожидается снижение влияния на самочувствие людей. Геомагнитной встряске предоставлен "красный" уровень мощности.

Об этом говорят данные meteo.ua.

Как распределится сила ударов магнитной бури

Так, 26 мая с ночи и до раннего утра будет бушевать буря на 5 из возможных 9 баллов, затем с 06:00 до 09:00 в украинской столице фиксируется увеличение до 6 баллов, после чего - снова вернется к прежнему значению на 5 баллов, и с 18:00 до позднего вечера - уровень будет 4-й.

Такой вид геомагнитной активности, как буря, возникает при поступлении в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра, которые начинают взаимодействовать с магнитосферой планеты.

Как следствие, в работе организма человека могут происходить нарушения.

Кто более всего подвержен негативному влиянию магнитных бурь

  • это метеочувствительные люди,
  • имеющие хронические заболевания
  • пожилые
  • сердечники,
  • гипертоники и гипотоники,
  • люди с бессонницей.

Как влияют геомагнитные бури на самочувствие

Вследствие магнитных встрясок у людей может возникать головная боль, случаются приступы мигрени, может "скакать" давление, снова начинают тревожить старые травмы, ощущается упадок сил, может возникать раздражительность или депрессия.

Как минимизировать влияние магнитной бури

  • Не пейте много кофе и чая, лучше - чистую воду;
  • Обязательно ешьте фрукты и овощи, нежирную рыбу, при этом из рациона лучше полностью исключить сдобу и "тяжелую" пищу;
  • Откажитесь от алкоголя, курения;
  • Больше гуляйте на свежем воздухе;
  • Избегайте стресса и физически не перетруждайте себя;
  • Ложитесь спать пораньше, чтобы дать отдохнуть организму.

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