Магнитная буря красного уровня накрывает Украину: как уберечься

Сильная магнитная буря доставит украинцам 26 мая немало хлопот, ведь интенсивность метеоудара будет сохраняться всю первую половину дня, и только к вечеруожидается снижение влияния на самочувствие людей. Геомагнитной встряске предоставлен "красный" уровень мощности.
Об этом говорят данные meteo.ua.
Так, 26 мая с ночи и до раннего утра будет бушевать буря на 5 из возможных 9 баллов, затем с 06:00 до 09:00 в украинской столице фиксируется увеличение до 6 баллов, после чего - снова вернется к прежнему значению на 5 баллов, и с 18:00 до позднего вечера - уровень будет 4-й.
Такой вид геомагнитной активности, как буря, возникает при поступлении в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра, которые начинают взаимодействовать с магнитосферой планеты.
Как следствие, в работе организма человека могут происходить нарушения.
Вследствие магнитных встрясок у людей может возникать головная боль, случаются приступы мигрени, может "скакать" давление, снова начинают тревожить старые травмы, ощущается упадок сил, может возникать раздражительность или депрессия.
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