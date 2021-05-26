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Магнітна буря червоного рівня накриває Україну: як уберегтися

Автор: Володимир Костирін

Сильна магнітна буря доставить українцям 26 травня чимало клопоту, адже інтенсивність метеоудару зберігатиметься всю першу половину дня, і тільки до вечора очікується зниження впливу на самопочуття людей. Геомагнітному струсу надано "червоний" рівень потужності.

Про це говорять дані meteo.ua.

Як розподілиться сила ударів магнітної бурі

Так, 26 травня з ночі й до рання вируватиме буря на 5 з можливих 9 балів, потім з 06:00 по 09:00 в українській столиці фіксується збільшення до 6 балів, після чого - знову повернеться до колишнього значення на 5 балів, і з 18:00 до пізнього вечора - рівень буде 4-й.

Такий вид геомагнітної активності, як буря, виникає при надходженні в околиці Землі збуджених потоків сонячного вітру, які починають взаємодіяти з магнітосферою планети.

Як наслідок, в роботі організму людини можуть відбуватися порушення.

Хто найбільше схильний до негативного впливу магнітних бур

  • це метеочутливі люди,
  • ті, хто має хронічні захворювання
  • літні люди
  • сердечники,
  • гіпертоніки та гіпотоніки,
  • люди з безсонням.

Як впливають геомагнітні бурі на самопочуття

Внаслідок магнітних струсів у людей може виникати головний біль, трапляються напади мігрені, може "скакати" тиск, знову починають турбувати старі травми, відчувається занепад сил, може виникати дратівливість або депресія.

Як мінімізувати вплив магнітної бурі

  • Не пийте багато кави та чаю, краще - чисту воду;
  • Обов'язково їжте фрукти та овочі, нежирну рибу, при цьому з раціону краще повністю виключити здобу і "важку" їжу;
  • Відмовтеся від алкоголю, куріння;
  • Більше гуляйте на свіжому повітрі;
  • Уникайте стресу і фізично не перевантажуйте себе;
  • Лягайте спати раніше, щоб дати відпочити організму.

Нагадаємо, раніше лікар-невропатолог пояснив, чому голова болить на погоду, і як можна впоратися з цим явищем.

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