"Магічний" пиріг: рецепт десерту, що тане в роті, з найпростіших інгредієнтів

Що вам знадобиться:

Яйця - 4 шт.

Борошно - 115 г

Молоко - 500 мл

Ванільний цукор - 1 ст. ложка

Вершкове масло - 125 г

Лимонний сік - 1 ст. ложка

Цукор - 150 г

Цукрова пудра - до смаку

Сіль - до смаку

Як приготувати "магічний" пиріг

Жовтки потрібно відокремити від білків. Жовтки збиваємо з цукром протягом 10 хвилин, а в кінці додаємо столову ложку води, ванільний цукор - щоб маса не була дуже густа.

Масло розтоплюємо, а потім охолоджуємо до кімнатної температури. Додаємо до масла жовтки та цукор, дрібку солі та збиваємо до того, поки всі інгредієнти не поєднаються між собою.

Просіюємо борошно і починаємо поступово засипати в отриману суміш.

Нагріваємо молоко до стану теплого. Коли борошно з'єднається з жовтками та маслом, вливаємо молоко і залишаємо на 1 хвилину. Добре перемішуємо тісто і слідкуємо, щоб не було грудочок.

Білки збиваємо до стійких піків разом з лимонним соком. Обережно з'єднуємо основну масу з білками.

Форму для випічки змащуємо маслом та застеляємо дно пергаментом, який теж змащуємо маслом.

Тісто викладаємо у форму і ставимо у духовку, розігріту до 130 градусів. Випікаємо 80 хвилин. Після цього дістаємо пиріг з духовки, охолоджуємо і ставимо у холодильник на дві години.

Готовий пиріг можна посипати цукровою пудрою.

Вас може зацікавити: