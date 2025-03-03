"Магічний" пиріг: рецепт десерту, що тане в роті, з найпростіших інгредієнтів
Магічний пиріг сподобається тим, хто любить звичайні та ніжні бісквіти, а ще - заварний крем. Він дуже ніжний та м'який на смак і обов'язково сподобається вашій родині. А магія у тому, що в процесі випікання цей пиріг сам розділяється на три шари.
Як приготувати магічний пиріг з найпростіших продуктів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Smachno.
Що вам знадобиться:
- Яйця - 4 шт.
- Борошно - 115 г
- Молоко - 500 мл
- Ванільний цукор - 1 ст. ложка
- Вершкове масло - 125 г
- Лимонний сік - 1 ст. ложка
- Цукор - 150 г
- Цукрова пудра - до смаку
- Сіль - до смаку
Як приготувати "магічний" пиріг
Жовтки потрібно відокремити від білків. Жовтки збиваємо з цукром протягом 10 хвилин, а в кінці додаємо столову ложку води, ванільний цукор - щоб маса не була дуже густа.
Масло розтоплюємо, а потім охолоджуємо до кімнатної температури. Додаємо до масла жовтки та цукор, дрібку солі та збиваємо до того, поки всі інгредієнти не поєднаються між собою.
Просіюємо борошно і починаємо поступово засипати в отриману суміш.
Нагріваємо молоко до стану теплого. Коли борошно з'єднається з жовтками та маслом, вливаємо молоко і залишаємо на 1 хвилину. Добре перемішуємо тісто і слідкуємо, щоб не було грудочок.
Білки збиваємо до стійких піків разом з лимонним соком. Обережно з'єднуємо основну масу з білками.
Форму для випічки змащуємо маслом та застеляємо дно пергаментом, який теж змащуємо маслом.
Тісто викладаємо у форму і ставимо у духовку, розігріту до 130 градусів. Випікаємо 80 хвилин. Після цього дістаємо пиріг з духовки, охолоджуємо і ставимо у холодильник на дві години.
Готовий пиріг можна посипати цукровою пудрою.
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