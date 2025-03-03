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"Магический" пирог: рецепт тающего во рту десерта из простейших ингредиентов

Понедельник 03 марта 2025 07:45
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"Магический" пирог: рецепт тающего во рту десерта из простейших ингредиентов Как готовить "магический" пирог (Кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Магический пирог понравится тем, кто любит обычные и нежные бисквиты, а еще - заварной крем. Он очень нежный и мягкий на вкус и обязательно понравится вашей семье. А магия в том, что в процессе выпекания этот пирог сам разделяется на три слоя.

Как приготовить магический пирог из самых простых продуктов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Smachno.

Что вам понадобится:

  • Яйца - 4 шт.
  • Мука - 115 г
  • Молоко - 500 мл
  • Ванильный сахар - 1 ст. ложка
  • Сливочное масло - 125 г
  • Лимонный сок - 1 ст. ложка
  • Сахар - 150 г
  • Сахарная пудра - по вкусу
  • Соль - по вкусу

Как приготовить "магический" пирог

Желтки нужно отделить от белков. Желтки взбиваем с сахаром в течение 10 минут, а в конце добавляем столовую ложку воды, ванильный сахар - чтобы масса не была слишком густая.

Масло растапливаем, а затем охлаждаем до комнатной температуры. Добавляем к маслу желтки и сахар, щепотку соли и взбиваем до того, пока все ингредиенты не соединятся между собой.

Просеиваем муку и начинаем постепенно засыпать в полученную смесь.

Нагреваем молоко до состояния теплого. Когда мука соединится с желтками и маслом, вливаем молоко и оставляем на 1 минуту. Хорошо перемешиваем тесто и следим, чтобы не было комочков.

Белки взбиваем до устойчивых пиков вместе с лимонным соком. Осторожно соединяем основную массу с белками.

Форму для выпечки смазываем маслом и застилаем дно пергаментом, который тоже смазываем маслом.

Тесто выкладываем в форму и ставим в духовку, разогретую до 130 градусов. Выпекаем 80 минут. После этого достаем пирог из духовки, охлаждаем и ставим в холодильник на два часа.

Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.

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