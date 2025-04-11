Магазинна чи домашня: яка паска калорійніша і шкодить фігурі більше

Зі світлим святом Великодня в українських родинах традиційно з’являється паска - духмяна, солодка випічка, без якої неможливо уявити великодній стіл. Однак попри її символічне значення, для тих, хто дбає про фігуру чи дотримується здорового способу життя, паска - це справжній калорійний виклик.

В матеріалі РБК-Україна (проект Styler) читайте, яка ж паска калорійніша - домашня, чи магазинна.

Калорійність домашньої паски

У середньому, 100 грамів домашньої паски містить 300–400 ккал. Все залежить від рецепта: якщо в тісті багато вершкового масла, яєць, родзинок, горіхів та цукру - енергетична цінність зростає.

Часто господині щедро додають цукрову пудру або глазур, що ще більше підвищує калорійність. Але плюс домашньої паски - це повністю натуральний склад, без консервантів та штучних добавок.

Випікаючи паску вдома, ви отримуєте ключову перевагу - повний контроль над інгредієнтами. Ви можете:

Використовувати якісне вершкове масло, свіжі яйця.

Регулювати кількість цукру, можливо, частково замінивши його натуральними підсолоджувачами.

Експериментувати з борошном, додаючи невелику частину цільнозернового для збільшення вмісту клітковини.

Контролювати кількість та якість жиру.

Використовувати натуральні додатки: сухофрукти, горіхи, цедру цитрусових замість купованих цукатів.

Зробити легшу глазур, наприклад, на основі лимонного соку та цукрової пудри чи білка.

Калорійність паски з магазину

Промислові паски можуть бути менш калорійними - приблизно 270–370 ккал на 100 грамів, однак тут є інші ризики. Щоб продовжити термін зберігання, виробники додають транжири, стабілізатори, підсилювачі смаку та ароматизатори. Глазур іноді роблять із штучних замінників, які важко засвоюються організмом.

Наприклад, ви тільки подивіться, скільки інгредієнтів міститься у складі магазинної паски.

Скриншот (silpo.ua)

Яка паска більше зашкодить фігурі?

Хоча домашня паска калорійніша, вона менш шкідлива в довгостроковій перспективі, бо не містить хімічних добавок. Магазинна ж версія може впливати не лише на вагу, а й на роботу шлунково-кишкового тракту, якщо зловживати.

Якщо хочеться насолодитися великодньою випічкою без шкоди для фігури, варто контролювати порцію - 50–70 грамів паски в день цілком достатньо, аби не перевантажити організм.

А ще краще - обирати домашню паску з мінімумом цукру та жиру або ж пекти за альтернативними рецептами: з цільнозернового борошна, без цукрової глазурі, з натуральними підсолоджувачами.